提高多功能使用 台南積極開發將軍漁港潛力

隨著海洋漁業資源減少及環境變遷，許多漁港面臨存續問題，台南市政府積極開發將軍漁港潛力，維持既有漁業機能，並結合港區周邊休閒遊憩觀光資源，提高漁港多功能使用。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲已指示規劃將軍漁港，推動藍色公路，連結將軍區、七股區及安平區的一日遊。

此外，將軍漁港擁有恆星客輪與雙吉福氣號直航澎湖七美的唯一航線，且配合行政院推行「向海致敬-台灣友善釣魚行動方案」政策，在不妨礙港區作業、安全及不造成污染原則下，公告劃設垂釣區，共創漁業作業與釣魚休閒雙贏。

農業局表示，漁港轉型不單僅有周邊觀光休閒，也要活化港區土地，目前將軍漁港已促成商業二用地、水產加工用地、曳船道用地及修造船廠周邊土地等4案標租案，加速引進民間資金。

台南市政府農業局長李建裕說，市府持續在將軍漁港舉辦「將軍吼」音樂節、「將軍火」高空煙火秀等活動，吸引人潮，也讓人看到將軍漁港的美景及美食；將軍漁港的魚貨拍賣場、魚貨直銷中心、客輪航線、休閒海釣，更讓人深度感受漁鄉風情。