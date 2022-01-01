救血荒 救國團台南歸仁團委會辦捐血成績不俗

救國團台南歸仁區團委會趁元旦連續假期，今天與明天都舉辦捐血活動，今天在東區、永康區交界的小東捐血站，到下午4點已募得200多袋鮮血；明天在台南中山公園客運轉運站前舉辦，上午9點到下午5點歡迎民眾響應。

歸仁團委會13日在北門永隆宮、24日歸仁公所、30日在小東捐血站辦捐血活動，為了吸引更多民眾響應，除捐血中心固定贈品，團委會前會長郭江海與志工還募集了七項禮物送給捐血人，另捐2000包關廟麵、提供捐血中心作贈品，呼籲大家踴躍捐血。

郭江海說，因為得知血荒嚴重，前年連辦18場，今年更加碼連辦28場，因為血荒一直沒有斷過，希望一直辦到沒有缺血為止。