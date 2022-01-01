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逃家的綠鬣蜥宛如小恐龍 落網遭五花大綁

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
綠鬣蜥落網，怕牠再逃跑，用膠帶五花大綁，一副令人又愛又憐的模樣，十分可愛。聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影
綠鬣蜥落網，怕牠再逃跑，用膠帶五花大綁，一副令人又愛又憐的模樣，十分可愛。聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影

雲林縣林內鄉濁幹線堤岸今天出現一隻長達1.1米的綠鬣蜥，宛如小恐龍，鄉民緊張又害怕，鄉長張維崢獲報糾眾圍捕，費了大把功夫才順利落網，怕牠再逃跑，用膠帶五花大綁，牠一副令人又愛又憐的模樣，有人還想認養牠，公所農業課依規定暫予安置，再進一步處理。

鄉長張維崢表示，林內的戶外發現綠鬣蜥行蹤還是頭一遭，雖不會攻擊人，但民眾看了會害怕，還是先予安置再處理，林內雖有山但從沒有看過綠鬣蜥，懷疑並非野生，可能是遭飼主棄養或逃家。

林內鄉長張維崢今天接到民眾電話，指濁幹線的護堤上，有一隻小恐龍，村民擔心會咬傷人，張鄉長趕往現場，一看便知是大型的綠鬣蜥，的確滿嚇人，當時多位村民圍觀，並試圖把牠趕到濁幹線大圳裡，但綠鬣蜥反應靈活，總是一次次脫逃，眾人一起圍捕，七手八腳，費了一大把功夫終於把牠制伏。

這隻綠鬣蜥長達1.1米，已不是幼蜥，不曾在林內被發現過，今天被發現時見到人也不會攻擊，只會閃躲，推測應是有人飼養，不具野性，可能是飼主棄養放生，綠鬣蜥因十分靈活，怕牠逃跑，只好用膠帶將牠五花大綁，讓牠不得動彈並送交公所農業課處理。

綠鬣蜥是列管的外來種動物，草食性喜愛含水量高植物，容易造成農損，慣於河堤或魚塭土堤中挖洞產卵，常會破壞土堤水利設施，在台灣分布以高雄、屏東最多，其次是嘉義與台南，近兩年雲林、台中、彰化、台東地區發現零星族群。

張維崢表示，綠鬣蜥是農委會列管的外來種動物，飼養需登記，又會對農作物造成傷害，呼籲民眾如果不想養，應找適合管道處理，不要到處放生，造成地方及環境的危害。

綠鬣蜥落網，怕牠再逃跑，用膠帶五花大綁，一副令人又愛又憐的模樣，十分可愛。聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影
綠鬣蜥落網，怕牠再逃跑，用膠帶五花大綁，一副令人又愛又憐的模樣，十分可愛。聯合報系資料照片／記者蔡維斌攝影
林內鄉的濁幹線大圳旁出現一隻大型綠鬣蜥，村民圍捕落網，飼是逃家或養。記者蔡維斌／翻攝
林內鄉的濁幹線大圳旁出現一隻大型綠鬣蜥，村民圍捕落網，飼是逃家或養。記者蔡維斌／翻攝

綠鬣蜥 棄養 雲林

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