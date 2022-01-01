阿里山迎日出 人潮洶湧通勤吃飯都要等

元旦迎新年曙光，許多民眾選擇到阿里山迎日出，連假第2天阿里山公路下山車流量大，遊客到石桌知名餐廳用餐甚至需等上1.5小時。但今天阿里山地區僅1起車禍，竹崎分局提醒，看完日出下山務必養足精神，切勿疲勞駕駛。

位於石桌地區遠近馳名的苦茶油雞店今天中午用餐時段人潮絡繹不絕，有外地來15名遊客向店家詢問何時入桌，被告知需等候1個半小時，但遊客興致絲毫不減，餐廳內人聲鼎沸，近50個座位全滿座。

嘉義縣政府今年元旦於祝山觀景平台辦日出音樂會，邀國內外聲樂家和樂團，用悠揚樂聲伴民眾迎曙光，儘管因疫情關係限額2500人，但凌晨4點入場時間未到，遊客便興致沖沖、魚貫而入。

阿里山森林遊樂區內商店街同樣門庭若市，停車場一位難求，商家全數開門喜迎客，有店東表示，如今多數遊客都至少打完第2劑疫苗，疫情趨緩前提下，店家也迎來新1波報復性消費。

嘉義縣竹崎分局和公路總局第五區養護工程處為舒緩跨年車流，除禁止機車入園，元旦清晨3點至下午6點規畫免費接駁台18線90-95公里停車遊客至阿里山遊樂區入口。

竹崎分局分析每年元旦下山車輛發生交通意外多導因於疲勞駕駛，因此今年在阿里山公路沿線轉彎或易發生事故地點設警示燈和三角錐，提醒用路人注意安全，但今天上午11時許，公田段彌陀禪寺附近仍發生交通意外。