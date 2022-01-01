新住民茶藝協會 將嘉義高山茶推向國際
嘉義縣新住民茶藝協會近日參與博茶會活動，設置室內茶席推廣茶文化，協會成員來自中國與東南亞等地，她們也透過社群媒體向世界介紹茶葉，把嘉義高山茶推向國際。
「2021高山茶都．嘉義」博茶會活動，正在中埔農會金蘭分部開展，嘉義縣府與新住民茶藝協會合作，設置室內茶席，邀民眾一同來品茶。
嘉義縣新住民茶藝協會理事長魏珍群接受中央社記者訪問表示，協會成員來自中國大陸、香港、越南、柬埔寨、印尼、新加坡、馬來西亞等地，她們透過網路在社群媒體臉書、IG、微信上分享嘉義的茶與茶文化，獲得國外民眾熱烈迴響。
魏珍群說，她也利用這個方式，將阿里山茶銷往香港、北京等地；嘉義高山茶在新住民推廣下走向國際，並打通外銷管道。
魏珍群說，10多年前她從中國大陸嫁到台灣，與丈夫在番路鄉隙頂種茶、製茶，曾參加泡茶比賽獲得第1名，對茶道、茶文化著迷，她身邊有很多新住民朋友，對茶也感興趣，因此3年前成立新住民茶藝協會，吸引百餘名新住民參加。
嘉義縣政府指出「2021高山茶都．嘉義」博茶會室內茶席共推出7款珍貴茶品，明天是活動最後1天，大家把握機會來喝茶、品茶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言