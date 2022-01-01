快訊

柯文哲獨自「閱兵」站40分鐘吹冷風 網友：一日總統體驗

北市旅館傳群聚？3例定序全是Omicron變異株

新住民茶藝協會 將嘉義高山茶推向國際

中央社 / 嘉義縣1日電
嘉義縣新住民茶藝協會近日參與博茶會活動，設置室內茶席推廣茶文化，情境示意圖。圖／Ingimage
嘉義縣新住民茶藝協會近日參與博茶會活動，設置室內茶席推廣茶文化，情境示意圖。圖／Ingimage

嘉義新住民茶藝協會近日參與博茶會活動，設置室內茶席推廣茶文化，協會成員來自中國與東南亞等地，她們也透過社群媒體向世界介紹茶葉，把嘉義高山茶推向國際。

「2021高山茶都．嘉義」博茶會活動，正在中埔農會金蘭分部開展，嘉義縣府與新住民茶藝協會合作，設置室內茶席，邀民眾一同來品茶。

嘉義縣新住民茶藝協會理事長魏珍群接受中央社記者訪問表示，協會成員來自中國大陸、香港、越南、柬埔寨、印尼、新加坡、馬來西亞等地，她們透過網路在社群媒體臉書、IG、微信上分享嘉義的茶與茶文化，獲得國外民眾熱烈迴響。

魏珍群說，她也利用這個方式，將阿里山茶銷往香港、北京等地；嘉義高山茶在新住民推廣下走向國際，並打通外銷管道。

魏珍群說，10多年前她從中國大陸嫁到台灣，與丈夫在番路鄉隙頂種茶、製茶，曾參加泡茶比賽獲得第1名，對茶道、茶文化著迷，她身邊有很多新住民朋友，對茶也感興趣，因此3年前成立新住民茶藝協會，吸引百餘名新住民參加。

嘉義縣政府指出「2021高山茶都．嘉義」博茶會室內茶席共推出7款珍貴茶品，明天是活動最後1天，大家把握機會來喝茶、品茶。

嘉義 新住民 社群媒體 茶葉

延伸閱讀

嘉義阿里山半山腰秘境！「阿將的家」在地人都激推　鄒族部落石頭屋令人驚喜

嘉義人熱情款待 台灣設計展參觀人次破百萬

國道南下今凌晨大貨車撞翻砂石車　1司機命危送醫

嘉義男抱懸賞50萬英短貓現身 曝光「自己走回來」細節

相關新聞

台南新豐區有醫院了 全台首座醫療創新園區落腳歸仁

行政院昨天核定成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫，將由成大在台南市歸仁區沙崙成立「新豐區」首座大型醫院及醫療服務創新...

阿里山迎日出 上下山車流大餐廳候位等1.5小時

元旦迎新年曙光，許多民眾選擇到阿里山迎日出，連假第2天阿里山公路下山車流量大，遊客到石桌知名餐廳用餐甚至需等上1.5小時...

嘉縣唯2辦升旗 朴子市長年年辦：不應該被停止

嘉義縣府往年不舉辦元旦升旗典禮，改由日出印象音樂會取代，縣內今年唯獨朴子市公所與大林鎮公所舉辦元旦活動；朴子市公所外廣場...

萬眾齊聚西螺大橋迎新年 張麗善開啟11111幸福密碼

雲林縣各地今早紛紛迎新年，雲林縣長張麗善一大清早也「趕攤」，參加虎尾元旦升旗健走，再轉往西螺大橋迎曙光升旗典禮及莿桐花海...

嘉義市元旦升旗活力健走 新年新希望超越突破

去年因疫情關係嘉義市政府沒有開放民眾參加升旗典禮，今天迎接2022年的第1天，市長黃敏惠率領市府團隊與熱情民眾一齊參與升...

台南市府升旗典禮 黃偉哲發表元旦「執政新願景」

台南市政府今天在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，許多地方民代鄉親參與迎接新的一年。市長黃偉哲發表元旦「執政新願景」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。