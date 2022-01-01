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導入現代化元素塑新地標 水上公所擇此刻啟用別具意義

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣新水上鄉公所今天上午11時11分啟用，現代化外觀跳脫過往公務人員辦公室單調形象。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新水上鄉公所今天上午11時11分啟用，現代化外觀跳脫過往公務人員辦公室單調形象。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣舊水上鄉公所屋齡達45年，歷經多次強震破敗不堪，新行政大樓前年開工近日竣工，特擇今天民國111年1月1日上午11點11分由啟用，打破過往公所嚴肅形象，導入裝置藝術和諸多現代化元素，預期成水上新地標。

原水上鄉公所辦公廳舍興建於1975年，屋齡已逾45年，歷經921強烈地震等衝擊，經建築師公會結構安全鑑定判定為危險建築物，為維護洽公民眾及辦公同仁的安全，實有重建需要。

新行政大樓造價1億6430萬元，內政部前瞻基礎建設計畫補助9215萬，公所配合7215萬，基地3718平方公尺，建物4層樓，總樓地板面積4173平方公尺，併鄉民代表會及調解會整體規畫，前年1月開工、去年12月完工，今啟用。

水上鄉公所秘書江佩曄表示，大樓外觀將水上鄉「水」元素融入，屋頂處可見水泡意象；外牆採鋁格柵，配合大量落地窗，穿透的陽光猶如流水波紋；夜間室外投影燈照射，營造層次感，右前方貌似飛向空中的蝴蝶，打破公部門給人嚴肅、一板一眼印象，預期成為水上鄉的新地標。

啟用典禮包含縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、黃榮俊等人出席剪綵。

劉敬祥指出，舊公所原地重建面積不足，且施工期間易影響附近國小學童上課及市場交通，須另覓臨時辦公空間因而徒增搬遷及裝修費用，故邀國防部等單位，撥用凌雲二村眷舍拆遷後土地，以加速重建時間及減少經費負擔。

蔡易餘說，公所選在大柳林地區興建，水上有工業區也有商業中心，新行政中心有望帶動水上均衡發展，未來也會陸續向中央爭取更多建設。

「公務人員在地方發展上扮演重要角色」，翁章梁說，有個讓鄉親互動、洽公的公所是必要的，新公所設計有別以往，除更親民也讓討論空間視野更宏觀，希望新水上公所行政大樓能帶動在地發展。

嘉義縣新水上鄉公所今天上午11時11分啟用，縣長翁章梁（右7）、立委蔡易餘（左6）等參加剪綵儀式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新水上鄉公所今天上午11時11分啟用，縣長翁章梁（右7）、立委蔡易餘（左6）等參加剪綵儀式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上鄉新公所今上午辦啟用典禮，邀請鄉內年紀最長人瑞111歲黃德成參加。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉新公所今上午辦啟用典禮，邀請鄉內年紀最長人瑞111歲黃德成參加。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉新公所今啟用，鄉長劉敬祥希望打破公部門給人嚴肅、一板一眼印象，預期成為水上鄉的新地標。圖／水上鄉公所提供
嘉義縣水上鄉新公所今啟用，鄉長劉敬祥希望打破公部門給人嚴肅、一板一眼印象，預期成為水上鄉的新地標。圖／水上鄉公所提供

翁章梁 蔡易餘

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