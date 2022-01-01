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嘉縣唯2辦升旗 朴子市長年年辦：不應該被停止

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市長吳品叡就任後堅持每年辦元旦升旗典禮，今天上午她不畏寒風，手持國旗與民眾高聲唱國歌。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市長吳品叡就任後堅持每年辦元旦升旗典禮，今天上午她不畏寒風，手持國旗與民眾高聲唱國歌。圖／朴子市公所提供

嘉義縣府往年不舉辦元旦升旗典禮，改由日出印象音樂會取代，縣內今年唯獨朴子市公所與大林鎮公所舉辦元旦活動；朴子市公所外廣場許多民眾不畏寒風守候，早早就來排隊，千餘民眾高聲齊唱國歌、迎接新年。

朴子市公所元旦上午7點辦升旗典禮，千餘民眾齊聚公所前廣場唱國歌，在老師帶動下做健身操，市長吳品叡及公所團隊發送環保水瓶及春聯等紀念品，搭配國旗風箏及精彩舞蹈表演，典禮約於上午7點半結束。

朴子今晨氣溫低，但不減民眾熱情，還未到時間便有許多民眾在旁排隊等候入場，吳品叡說，朴子市公所曾停辦升旗超過10年，她上任以來恢復舉辦元旦升旗典禮，已連續4年，新年第1天也確實感受朴子人的熱情。

吳品叡曾說，現在各級學校都不辦升旗，孩子們逐漸忘掉這件事，「這不應該發生」，因此從她上任以來，堅持每年辦，「這是一個對傳統文化的尊重，不應該被停止」，儘管防疫期間大家比較辛苦，但還是應該熱愛我們的國家，維護國家的主權。

大林鎮公所今天上午8點，也在大林糖廠露營區辦升旗典禮，儘管規模較小，但仍有湧入近百民眾，大家開心揮舞國旗，迎接新年。

嘉義縣朴子市公所今辦元旦升旗典禮，市長吳品叡發放紀念品給與會大小朋友。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所今辦元旦升旗典禮，市長吳品叡發放紀念品給與會大小朋友。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市長吳品叡就任後堅持每年元旦辦升旗典禮，今天上午7點她和民眾共同揮舞國旗、迎接新年。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市長吳品叡就任後堅持每年元旦辦升旗典禮，今天上午7點她和民眾共同揮舞國旗、迎接新年。圖／朴子市公所提供
嘉義縣大林鎮公所今在糖廠露營區舉辦升旗典禮，大小朋友開心揮舞國旗、迎接新年。圖／翻攝自大林鎮公所臉書粉專
嘉義縣大林鎮公所今在糖廠露營區舉辦升旗典禮，大小朋友開心揮舞國旗、迎接新年。圖／翻攝自大林鎮公所臉書粉專

朴子 元旦

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