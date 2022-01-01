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萬眾齊聚西螺大橋迎新年 張麗善開啟11111幸福密碼

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善也參加各地的升旗典禮，迎接新的一年。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善也參加各地的升旗典禮，迎接新的一年。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣各地今早紛紛迎新年，雲林縣長張麗善一大清早也「趕攤」，參加虎尾元旦升旗健走，再轉往西螺大橋迎曙光升旗典禮及莿桐花海，展現一年之始朝氣蓬勃，張麗善說，「11111」是今年幸福密碼，她許願國泰民安、風調雨順，疫情遠離大家平安。

從迎接新年第一道曙光到元旦升旗、健走、廣場歌舞，張麗善說，疫情和國際情勢吃緊，愈發感受到強烈的國家意識，今天是民國111年1月1日，5個1是個好兆頭的日子，願未來一年國家人民都更好。

今天清晨許多人參加西螺大橋迎曙光，橋上聚集人潮，張張麗善藉機向大家說明濁水溪沙害治理現況，她說，在大家努力下，濁水溪揚塵事件日從106年59天、107年50天、108年29天，遞減到109年9天，去年只剩6天，裸露地面積也從106年1500公頃減至110年的814公頃，改善達45.7%，達到地方與中央共創生態復育及揚塵改善的雙贏效果。

張麗善也在新的一年到來許願，期待跳脫農業的框架，運用農業永續優勢及豐富天然資源，展望未來，接軌國際，開啟新的一年。

今天的西螺大橋熱鬧非凡，許多人聚集紅橋上，迎接開國元旦第一道曙光，西螺興宮太平媽也一起來迎新年，坐鎮西螺大橋頭，為民眾加持，庇佑台灣，金曲獎歌后朱海君應邀帶領唱國歌、霹靂布袋戲素還真及葉小釵cosplay表演、歌手劉昱賢及咚咚舞蹈社等熱鬧演出。

一場熱鬧迎新年的活動在雲林最北端的西螺大橋拉開序幕，象徵雲林飛揚，迎向2022年。

雲林縣各地紛紛慶祝元旦，萬眾齊聚西螺大橋迎接2022新年第一道曙光。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣各地紛紛慶祝元旦，萬眾齊聚西螺大橋迎接2022新年第一道曙光。記者蔡維斌／翻攝
許多人冒著風寒參加升旗典禮，迎接新的一年。記者蔡維斌／翻攝
許多人冒著風寒參加升旗典禮，迎接新的一年。記者蔡維斌／翻攝
象徵雲林意象的布袋戲Cosplay也登場表演，慶祝元旦。記者蔡維斌／攝影
象徵雲林意象的布袋戲Cosplay也登場表演，慶祝元旦。記者蔡維斌／攝影
各地也紛紛舉行健走迎新年。記者蔡維斌／攝影
各地也紛紛舉行健走迎新年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣各地紛紛慶祝元旦，雲林縣長張麗善參加西螺大橋萬眾迎新年。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣各地紛紛慶祝元旦，雲林縣長張麗善參加西螺大橋萬眾迎新年。記者蔡維斌／翻攝
西螺太平媽坐鎮西螺大橋頭，迎接新的一年，庇佑國泰民安。記者蔡維斌／攝影
西螺太平媽坐鎮西螺大橋頭，迎接新的一年，庇佑國泰民安。記者蔡維斌／攝影
虎尾元旦升旗典禮，場面壯觀感人。記者蔡維斌／攝影
虎尾元旦升旗典禮，場面壯觀感人。記者蔡維斌／攝影
雲林縣各地紛紛慶祝元旦，萬眾齊聚西螺大橋迎接2022新年第一道曙光。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣各地紛紛慶祝元旦，萬眾齊聚西螺大橋迎接2022新年第一道曙光。記者蔡維斌／翻攝

西螺大橋 張麗善 雲林

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