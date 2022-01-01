快訊

于北辰退黨挺林靜儀 顏寬恒批：為3000元通告費出賣靈魂

金門元旦不平靜…砂石車撞轎車、公車 11人受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市元旦升旗活力健走 新年新希望超越突破

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠出席市府前元旦升旗典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠出席市府前元旦升旗典禮。記者李宗祐／攝影

去年因疫情關係嘉義市政府沒有開放民眾參加升旗典禮，今天迎接2022年的第1天，市長黃敏惠率領市府團隊與熱情民眾一齊參與升旗典禮，揮舞國旗，用活力朝氣邁向新的一年！市長黃敏惠表示，過去2年全世界受到疫情影響，大家都在逆境中努力求生存，大家也要持續努力、打拚，發揮小城市大能量，不斷創新、超越，相信明天會更好。

市長黃敏惠表示，去年5月中旬疫情三級警戒，當時所有的人、事、物都靜下來了，心裡很痛，但度過那個寒冬、嚴峻考驗之後，嘉義市雖然是全台人口密度第二高，卻能守下本土個案最少的一個城市，謝謝大家一起將這個城市守下來。所以當疫情趨緩後，109年度的歲計剩餘得到議會支持普發2千元現金給市民，這唯獨嘉義市做到，顯示嘉義市的能耐。

黃敏惠回顧一年來有苦、有淚；她說，但都勇敢克服走過來了還要迎向未來，大家能聚在一起參加升旗典禮更顯意義非凡；嘉義市要超越嘉義市，要讓大家看到嘉義市的能量。

民眾去情參與元旦升旗典禮。記者李宗祐／攝影
民眾去情參與元旦升旗典禮。記者李宗祐／攝影
民眾去情參與元旦升旗典禮。記者李宗祐／攝影
民眾去情參與元旦升旗典禮。記者李宗祐／攝影
元旦升旗典禮後舉行健走。記者李宗祐／攝影
元旦升旗典禮後舉行健走。記者李宗祐／攝影

嘉義 疫情 黃敏惠

延伸閱讀

台灣設計展驚喜 3國小兩地快閃氣球排出「CHIAYI」

黃偉哲與黃敏惠喊「隔壁親家」 指有機會爭取國營補助

前副總統表態合併2關鍵 曝當年:何嘗不想故鄉升格

黃敏惠籲中央務實做到「縣市平權」 饒慶鈴也力挺

相關新聞

台南新豐區有醫院了 全台首座醫療創新園區落腳歸仁

行政院昨天核定成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫，將由成大在台南市歸仁區沙崙成立「新豐區」首座大型醫院及醫療服務創新...

嘉義市元旦升旗活力健走 新年新希望超越突破

去年因疫情關係嘉義市政府沒有開放民眾參加升旗典禮，今天迎接2022年的第1天，市長黃敏惠率領市府團隊與熱情民眾一齊參與升...

台南市府升旗典禮 黃偉哲發表元旦「執政新願景」

台南市政府今天在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，許多地方民代鄉親參與迎接新的一年。市長黃偉哲發表元旦「執政新願景」...

2022心願！黃偉哲盼經濟更好、改善兩岸關係、與民共好

台南市長黃偉哲今天上午參加永華場元旦升旗典禮，他表示，過去2年台南防疫工作做得好，讓整座城市能保持動力與活力，新的一年希...

阿里山「櫻」姿 一周後最美

新春伊始，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主、攝影達人黃源明觀察近期阿里山櫻花盛開，他說，目前太和、樟樹湖地區的「櫻王」...

保護茶產業 阿里山冬茶賽首測DNA

嘉義縣阿里山冬季高海拔優良茶競賽昨天在阿里山國家風景區管理處頒獎及展售，首次採用茶葉DNA檢測法，讓越南和大陸混充茶無所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。