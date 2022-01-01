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嘉義市元旦升旗活力健走 新年新希望超越突破
去年因疫情關係嘉義市政府沒有開放民眾參加升旗典禮，今天迎接2022年的第1天，市長黃敏惠率領市府團隊與熱情民眾一齊參與升旗典禮，揮舞國旗，用活力朝氣邁向新的一年！市長黃敏惠表示，過去2年全世界受到疫情影響，大家都在逆境中努力求生存，大家也要持續努力、打拚，發揮小城市大能量，不斷創新、超越，相信明天會更好。
市長黃敏惠表示，去年5月中旬疫情三級警戒，當時所有的人、事、物都靜下來了，心裡很痛，但度過那個寒冬、嚴峻考驗之後，嘉義市雖然是全台人口密度第二高，卻能守下本土個案最少的一個城市，謝謝大家一起將這個城市守下來。所以當疫情趨緩後，109年度的歲計剩餘得到議會支持普發2千元現金給市民，這唯獨嘉義市做到，顯示嘉義市的能耐。
黃敏惠回顧一年來有苦、有淚；她說，但都勇敢克服走過來了還要迎向未來，大家能聚在一起參加升旗典禮更顯意義非凡；嘉義市要超越嘉義市，要讓大家看到嘉義市的能量。
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