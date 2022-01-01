台南市府升旗典禮 黃偉哲發表元旦「執政新願景」

台南市政府今天在新營區南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，許多地方民代鄉親參與迎接新的一年。市長黃偉哲發表元旦「執政新願景」，2022年將持續透過南科、沙崙「雙引擎」帶動經濟攀升，擘劃鏈結雙引擎交通軸帶的捷運深綠線，貫穿大南方科技廊帶的運轉核心。

他說，將透過「雙市政中心帶來雙倍服務效率」，爭取將軍、玉井「雙冷鏈」讓農漁產值加倍提升，期許市府團隊在經濟、文化、科技和農業等政績，都能讓2022年台南「好市成雙，成為世界的台南」。

黃偉哲也表示，他就任以來非常重視溪北地區發展，自2020年起元旦升旗就分別在雙市政中心舉辦；除了沙崙科學園區，他也期許麻豆工業區、七股工業區都盡速完工、招商、進駐；此外，各項重大建設如水利改善也會持續進行，減輕民眾淹水之苦，行得更加便利。

「2021年我們攜手抗疫，謝謝市民同心讓台南成為防疫模範生；2022年進入後疫新時代，世界的關鍵力量在台南」：黃偉哲表示，蔡英文總統說過「生醫產業，是台灣走向世界的關鍵力量」，而沙崙智慧綠能科學城具備5G、AI和大數據等技術，正是新世代醫療最重要元素，因此，沙崙今年全力爭取成立「全台灣第一個醫療服務與創新園區」，將成為台灣綠能中心與醫療戰略產業基地。

黃偉哲指出，為讓南科、沙崙雙引擎「護國群山」的交通更便捷，市府團隊積極向中央爭取「捷運深綠線」200億元經費，全長19.1公里設置15個車站，將從台39線串聯沙崙和南科，交通往返效率預估能提升50%，讓雙引擎互動更緊密；將爭取台37線延伸至嘉義，透過路網延伸，除讓南科連結嘉義科學產業園區，更讓台南穩坐大南方科技廊道重要樞紐。