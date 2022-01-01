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元旦3天壽星免費 台南市南瀛天文館、兒童科學館有優惠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
元旦台南市南瀛天文館、兒童科學館推出優惠、特色營隊。圖／館方提供
元旦台南市南瀛天文館、兒童科學館推出優惠、特色營隊。圖／館方提供

台南市南瀛天文館、兒童科學館元旦舉辦「壽星免費參觀天文展示館、親子科學遊戲區」活動；並開辦寒假特色營隊，讓學子春節前充電學習。

元旦連假這3天生日的壽星，南瀛天文館可免費參觀天文展示館、兒童科學館免費遊玩親子科學遊戲區。兒童科學館表示，「方棟」1樓設置台南公園為主題的「帕克的奇幻科學特展」供親子免費參觀，2、3樓的「親子科學遊戲區」有多元科學體驗及激發兒童創意的積木區，深受親子喜愛；今明兩天在兒科館消費含門票及商品滿200元可參加「通通有獎聖誕小禮物抽獎」。

兒童科學館表示，聯手成功大學、佳興國中陳坤龍等科教名師，以幼兒、國小中低年級為主規畫「若影若現」、「鬼滅的科學」、「奇獸召喚師」等趣味科學，結合生活經驗讓小朋友從學習中產生共鳴，留下深刻的印象及良好的學習經驗。

南瀛天文館則推出「跨域親子營」與「手作科學營」主題系列營隊，結合山上花園水道博物館設計跨域遊程、邀請台南藝術大學舉行「火星的演奏會」，還有獲得國家發明獎銀牌的手作天球儀，讓孩子從不同面向，更深入了解宇宙的浩瀚與天文的奧秘。

元旦活動詳情公布在南瀛天文館官網https://taea.tn.edu.tw、兒童科學館官網https://tcsm.tn.edu.tw/kids。

元旦台南市南瀛天文館、兒童科學館推出優惠、特色營隊。圖／館方提供
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元旦台南市南瀛天文館、兒童科學館推出優惠、特色營隊。圖／館方提供
元旦台南市南瀛天文館、兒童科學館推出優惠、特色營隊。圖／館方提供
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元旦 元旦連假

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