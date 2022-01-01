台南新豐區有醫院了 全台首座醫療創新園區落腳歸仁

行政院昨天核定成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫，將由成大在台南市歸仁區沙崙成立「新豐區」首座大型醫院及醫療服務創新園區，除了可提升該區域醫療服務量能達160％之外，園區也將成為全台首座以醫療服務創新與生醫產業為發展主體的科學園區，市長黃偉哲今表示，這是對台南最棒的新年禮物，預計最快明年下半年執行。

黃偉哲指出，仁德、歸仁、關廟、龍崎為台南「新豐區」，成大預估在沙崙新設醫院完工後，新豐區每萬人平均一般病床數，能從13.68床提升到35.65床，服務量能提高達到160%，並能擴及周邊善化、新市、永康甚至北高雄等區域。

黃偉哲說，醫院與園區為成大協助市府規畫「沙崙智慧綠能科學城2.0計畫」的部分項目，其他還包含全區營運辦公室、產業園區、便捷交通、資通安全強化等項目。去年行政院長蘇貞昌南下宣布補助產業園區規畫230公頃報編經費、沙崙智慧綠能科學城辦公室揭牌、啟用沙崙資安與智慧科技大樓，最後一天特別啓動全台第一座醫療服務創新園區並核定為國家重大建設。

成大校長蘇慧貞表示，成大從去年6月開始即與市府密切合作，7月邀請經濟部加入組成三方推動平台，終於在2021年最後一天得到好消息；目前預定地為沙崙F和X區，預計最快2022年下半年啟動執行。

成大醫院院長沈孟儒指出，未來除了在沙崙設立一般醫院，還有衛福部託付的「南台灣兒童醫療中心」，因應新冠肺炎也將設立「台灣新南向衛生訓練中心」，協助國際流行病相關研究與遠距醫療等。另外，特別成立「科技數據中心」導入大數據、AI、5G等技術，期盼精準布局下一世代醫療。