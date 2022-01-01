台南華平路、建坪八街將拓寬 盼打通安平交通任督二脈

台南市安平區為觀光熱區，但因屬於舊城廓，多處道路狹隘，導致每逢假日車水馬龍，容易塞車，市府成功向營建署爭取到華平路拓寬工程經費，並編列預算拓寬建平八街，盼為安平打通交通任督二脈，解決交通壅塞瓶頸問題。

南市府工務局指出，華平路為安平區南北向主要通勤要道，北側連接民權路四段，南側連接安平路，兩路段都是進出安平舊城區的主要東西向道路，假日觀光車潮多。

其中，華平路的民權路到安平路段西側110公尺束縮為僅15公尺，屬地方長期交通衝突危險瓶頸路段，尖峰時段常造成望月橋和華平路連接段周邊，縱橫向道路車輛回堵，因此市府規畫拓寬瓶頸路段寬度為23公尺，希望能改善因道路及路口線形不佳，影響行車視線及汽機車排擠所致的事故。

工務局表示，該拓寬工程獲營建署核定1.43億元，預計今年上半年開始工程規畫設計及用地徵收，明年下半年完工通車，未來除了可完善台南市主要計畫道路系統及串聯周邊交通路網，也可作為安平舊城區另一條聯外道路的環狀系統，提供安平區車流快速連通到台17線。

另外，今年也編列1800萬元計畫拓寬建平八街的國平路到育平路段束縮道路，市府表示，2條道路同時拓寬，相信能為安平觀光更添經濟效益。