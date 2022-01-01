2022心願！黃偉哲盼經濟更好、改善兩岸關係、與民共好

台南市長黃偉哲今天上午參加永華場元旦升旗典禮，他表示，過去2年台南防疫工作做得好，讓整座城市能保持動力與活力，新的一年希望台灣經濟更好、改善兩岸關係、台美關係更緊密，國家與所有民眾一起共好。

台南市政府今天一早在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦升旗典禮，迎接2022，市長黃偉哲、議長郭信良以及議員王家貞、黃麗招等都出席。

黃偉哲致詞時表示，回顧過去一年充滿艱辛、挑戰，面對疫情肆虐，市府團隊與第一線醫護人員、市民都配合中央政策，上下一心，可以說是打造六都中最佳的防疫成績，大家靠著相信專業、彼此信任一起戰勝病魔，而且在振興、紓困的政策中也讓城市得到更多活力，新的一年期許團隊繼續堅守崗位，對於市民的需求以及議員的指導，能更迅速有效解決問題，展現效率。

黃偉哲說，台南為台灣首座城市，也是民主發源地，縣市合併11年來，不論在貿易、經濟發展以及觀光產業都深具潛力，不僅是文化古都，也是科技新都，除了整體的城市發展之外，也兼顧城鄉平衡，感謝議會及市民的支持與鼓勵。