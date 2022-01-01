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2022心願！黃偉哲盼經濟更好、改善兩岸關係、與民共好

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南有上百位民眾一早到永華市政中心旁西拉雅廣場參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南有上百位民眾一早到永華市政中心旁西拉雅廣場參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影

台南市長黃偉哲今天上午參加永華場元旦升旗典禮，他表示，過去2年台南防疫工作做得好，讓整座城市能保持動力與活力，新的一年希望台灣經濟更好、改善兩岸關係、台美關係更緊密，國家與所有民眾一起共好。

台南市政府今天一早在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦升旗典禮，迎接2022，市長黃偉哲、議長郭信良以及議員王家貞、黃麗招等都出席。

黃偉哲致詞時表示，回顧過去一年充滿艱辛、挑戰，面對疫情肆虐，市府團隊與第一線醫護人員、市民都配合中央政策，上下一心，可以說是打造六都中最佳的防疫成績，大家靠著相信專業、彼此信任一起戰勝病魔，而且在振興、紓困的政策中也讓城市得到更多活力，新的一年期許團隊繼續堅守崗位，對於市民的需求以及議員的指導，能更迅速有效解決問題，展現效率。

黃偉哲說，台南為台灣首座城市，也是民主發源地，縣市合併11年來，不論在貿易、經濟發展以及觀光產業都深具潛力，不僅是文化古都，也是科技新都，除了整體的城市發展之外，也兼顧城鄉平衡，感謝議會及市民的支持與鼓勵。

黃偉哲期許，2022年能夠延續這股漲勢，讓經濟、防疫工作更好，政府服務效能更加精進，也希望台灣經濟成長更佳，對於兩岸關係能改善，台美關係能更加緊密，「國家更好，自己的城市更好，與所有民眾一起共好」。

台南有上百位民眾一早到永華市政中心旁西拉雅廣場參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南有上百位民眾一早到永華市政中心旁西拉雅廣場參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（前排左三）、台南市議長郭信良（前排右三）今上午參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（前排左三）、台南市議長郭信良（前排右三）今上午參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今上午參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今上午參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南有上百位民眾一早到永華市政中心旁西拉雅廣場參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南有上百位民眾一早到永華市政中心旁西拉雅廣場參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今上午參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今上午參加元旦升旗典禮。記者鄭維真／攝影

黃偉哲 台南

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