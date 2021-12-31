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雲林最老舊東勢鄉公所將拆除重建 鄉民今最後巡禮

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉公所已逾50年危樓，過年後將拆除原地重建，公所舉行健行，讓民眾對公所最後巡禮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉公所已逾50年危樓，過年後將拆除原地重建，公所舉行健行，讓民眾對公所最後巡禮。記者蔡維斌／攝影

使用逾50年的雲林縣東勢鄉公所，是雲林沿最老舊的公所建築，加上921大地震部分結構損壞，有潛在風險被評為危險建物，公所爭取前瞻計畫縣府配合款及自籌1億8千萬元原地重建，預定春節過後動工，今天公所和縣府舉行健走，象徵迎新送舊，讓民眾對這棟大樓作最後巡禮。

東勢鄉長林維戊指出，公所大樓在1978年落成啟用，原就已老舊不勘，921大地震時結構損壞，前鄉長陳志揚任內爭取經費補強，不過因原規畫設計已不敷使用，公所爭取改建計畫，獲前瞻計畫與縣府補助，加上公所自籌共計1億8000多萬元，將進行改建。

林維戊表示，公所新建大樓預定在春節過後動工拆除原地重建，將改建為地下1樓、地上4樓建築，由於東勢是國內養鵝重鎮，新大樓的外觀將融入養鵝產業文化意象，成為東勢新地標。

林維戊說，拆除重建工程預定2024年完工，工期長達約2年，這段期間公所業務仍持續進行，為便利民眾洽公，臨時公所仍選定在市區內賜安宮對面的鄉立圖書館。

正值歲末新年到來，公所也將拆除重建，東勢鄉公所今天以年終「除舊布新」舉行健行，象徵新年迎接新大樓，讓民眾藉以到舊大樓巡禮，也同步舉行復康巴士捐贈儀式，禾翔公司鑑於東勢偏遠療資源不足，鄉民須到外地就醫，今天也捐贈可容納2部輪椅的大型復康巴士。

今天上午約有500名鄉民參加健行，並紛紛在公所前合照留念，鄉民說，舊的不去新的不來，期待新大樓能改善現有狹老舊的辦公空間，洽公也舒適。

東勢鄉公所表示，復康巴士服務將於春節後上路，路線可到麥寮長庚醫院、台大虎尾院區、若瑟醫院、北港媽祖醫院、大林慈濟醫院，有需要民眾可在一周前向公所提出申請。

雲林縣東勢鄉公所已逾50年危樓，過年後將拆除原地重建，公所舉行健行，讓民眾對公所最後巡禮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣東勢鄉公所已逾50年危樓，過年後將拆除原地重建，公所舉行健行，讓民眾對公所最後巡禮。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉公所大樓將拆除重建，有企業也捐贈復康巴士，期讓公所有了新大樓，服務也能更上一層樓。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉公所大樓將拆除重建，有企業也捐贈復康巴士，期讓公所有了新大樓，服務也能更上一層樓。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉公所大樓將拆除重建，有企業也捐贈復康巴士，期讓公所有了新大樓，服務也能更上一層樓。記者蔡維斌／攝影
雲林東勢鄉公所大樓將拆除重建，有企業也捐贈復康巴士，期讓公所有了新大樓，服務也能更上一層樓。記者蔡維斌／攝影

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