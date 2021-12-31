各地樂友齊聚台南龍崎虎形山 大合奏樂聲悠揚山區

台南市龍崎區虎形山今天樂聲悠揚，胡琴同好展望會、台南市南關社大、新化社大及二泉胡琴藝術中心響應龍崎區公所號召，在虎形山公園舉辦「胡琴與中西樂器」交流音樂會。

區公所表示，這場音樂會配合「龍崎光節-空山祭」活動，策畫1個多月，參與樂友43人且有遠自基隆、台中、雲林、高雄和屏東等地熱愛演奏民眾參加；當中樂友還有今年台南二胡大賽第一名、將代表參加全國大賽的國中生。

市府民政局長姜淋煌表示，這樣純淨無汙染的山林，最適合悠揚琴韻，音樂會提升觀光能見度、吸引人潮，達到宣傳行銷龍崎觀光旅遊，活化在地發展目標。

區公所主秘李衍昌表示，活動是今年社造計畫招募學員發起，樂友在虎形山公園入口集合，一同進公園由區長顏振羽導覽參觀，在公園觀景台演出一首首大合奏，曲目有貝多芬第九交響曲歡樂頌、昂首向前、瀟灑走一回等，「到場聆聽民眾都沉浸在美妙動人的音樂聲中」。