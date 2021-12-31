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嘉義人熱情款待 台灣設計展參觀人次破百萬

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣設計展參觀人次破百萬。記者李宗祐／攝影
台灣設計展參觀人次破百萬。記者李宗祐／攝影

2021台灣設計展今天依舊人潮滿滿，台中市盧秀燕市長帶領其團隊前來參訪，雙方透過台灣設計展進行文創設計交流。設計展開展一周來參觀人次已突破百萬，會這麼受歡迎，嘉義市政府文化局表示，除了各展區具創意、交通方便、全程免費外，「全城響應」嘉義人熱情款待也是主因。市長黃敏惠說，展期還有最後3天的時間，大家把握機會來觀展，享受嘉義市充滿創意、巧思的設計能量。

台中市長盧秀燕參觀後表示，今年疫情嚴重，辦展很不容易，嘉義市和經濟部共同舉辦的台灣設計展是今年口碑最好的設計展，全國的民眾都知道，而且也希望來參觀，昨天議會一結束，今天就迫不及待來互相交流、學習；看展後覺得非常驚艷，名不虛傳，這場展覽有三分之二是嘉義人所籌辦，用在地的人才，介紹自己的故鄉，讓台灣的設計力被看見，這是很了不起的理念。

市府文化局表示，開展一周以來參觀人次突破百萬，大受歡迎的關鍵在於「全城響應」每個嘉義人都是主人，熱情款待每個回嘉的人；而設計團隊更有三分之二的嘉義設計師，把他們對嘉的愛與期待，透過設計展精采呈現，同時也突破過往設計展框架，將博物館與美術館、城隍廟與九華山等宗廟變身展區。

因應嘉義市特殊的城市紋理與空間調性，台灣設計展以「文化新絲路」為主要展會動脈，由嘉義車站為起點，串連嘉義文化創意產業園區與嘉義市立美術館等，其次是嘉義製材所園區與嘉義市立博物館，最後為嘉義舊監獄與嘉義公園，總計有13個展館。同時也希望參觀民眾深入市區巷弄街區，首次讓當代設計進入經典廟宇－城隍廟與地藏庵，以及文化路夜市等，並招募各種特色店家，響應本屆展會，讓民眾可以深度穿梭於街坊之中，一探嘉義市的日常文化，與各種青創世代所聯合呈獻的創意現場。

2021台灣設計展展期即日起至明年1月2日，全程免費參觀，邀請共同感受「以城為家 City as Home」的熱情款待。

嘉義

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