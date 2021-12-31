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元旦迎新年 台南路邊停車暫停收費1天

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
為了讓民眾方便在元旦參與活動迎接新年，明天1月1日台南市路邊停車格位、路邊智慧停車柱都暫停收費1天。圖／台南市交通局提供
為了讓民眾方便在元旦參與活動迎接新年，明天1月1日台南市路邊停車格位、路邊智慧停車柱都暫停收費1天。圖／台南市交通局提供

為了讓民眾方便在元旦參與活動迎接新年，明天1月1日台南市路邊停車格位、路邊智慧停車柱都暫停收費1天，交通局南門路繳費服務處也暫停服務1天，安平保管場當天也不開放領車。

南市交通局長王銘德表示，為方便民眾參加各項慶祝新年活動，明天台南市路邊停車格位暫停收費，雖然南門路繳費服務處也暫停服務1天，但民眾若有停車費繳費需求，可利用「台南好停APP」線上繳費，加入會員並使用線上支付有雙重優惠。

第1重為明年12月31日前可享有「每筆折扣2元」優惠，第2重為明年2月10日前可獲得抽獎資格，獎項為宏佳騰智慧電車等大獎。「台南好停APP」還有「即時停車地圖」供民眾查詢路邊剩餘格位，節省尋找停車位的時間。

停車營運科代理科長陳英傑表示，除了路邊停車路段暫停收費之外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等39處，因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。

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