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小英當眾挺王定宇 「最強里長」陳永和聲明不退選立委

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
雖小英當眾力挺王定宇，參選立委挑戰王定宇的「最強里長」陳永和聲明小英與王沒有兌現承諾、不會退選。圖／陳永和提供
雖小英當眾力挺王定宇，參選立委挑戰王定宇的「最強里長」陳永和聲明小英與王沒有兌現承諾、不會退選。圖／陳永和提供

總統蔡英文上周到台南歸仁沙崙科學城參訪，當眾肯定立委王定宇為地方爭取建設；隨即地方傳出宣布挑戰王定宇參選立委的前「最強里長」陳永和「將被迫退選」，地方議論紛紛。

陳永和宣布在王定宇選區參選，引發地方關切、「被宣布」要退選更引起討論；陳永和今天表示，總統公開為王定宇背書後，地方傳出耳語他將退選、也不斷有朋友在問，但他參選「不是爭名利與權力，這場選舉是執政誠信與品德操守之戰」，在此之前，「不管民進黨有多強，不管王定宇有多勇猛，我都會參選到底、毫不退縮」。

他說，蔡英文總統在歸仁沙崙科學城的成果發表會上，還特別請王定宇委員站起來接受鼓掌，感謝他對政府的督促，才有今天的成果。「從這個小動作可以看出小英總統是有意表達對王定宇肯定與支持，朋友問是否要考慮退選。

陳永和說，他要請小英總統及王定宇也回想一下，兩人答應撤銷龍崎歐欣掩埋場政策，推動納入國家風景區，也要請退輔會儘速將掩埋場執照作廢，如今卻不撤銷歐欣掩埋場執照，風景區的大門依舊深鎖，是否在此事件兩人也應互相督促一下，不要船過水無痕。他強調，在兩人答應地方要做的事沒有做好以前，他絕不可能退選。

王定宇 陳永和

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