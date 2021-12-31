茶改場新推DNA驗茶法 要讓外國劣等茶無所遁形

茶業改良總廠近日推出「茶葉DNA」檢測法，用土壤中稀有元素，精準檢測茶葉產地，讓越南和中國大陸混充茶無所遁形，此次嘉義縣冬季茶葉首次使用，茶農對此政策均表達肯定，認為有助推廣阿里山高山茶。

茶商用越南或大陸茶混充台灣茶銷售案件時有所聞，茶改場副廠長邱垂豐說，過往茶葉因品種、施肥或用藥都大同小異，難分辨產地或來源，此次茶改場研發「多重元素分析」檢測法，擷取茶葉內稀有元素，分辨產地。

邱垂豐舉例，有些稀有元素如鈽，僅分佈於越南，茶樹生長過程中會分布其上，可從採收茶葉中檢測出，藉此分別茶葉產地。

梅山王鼎茶園負責人王宏誠說，以往確曾聽聞中間商從越南或中國大陸進口較低價茶葉，依高比例混充台灣茶後出售，如今若能檢驗出產地，中間商無法再魚目混珠，相信會以更高價或更大量比例收購台灣茶，此舉有助農民行銷台灣茶。

阿里山冬季高海拔優良茶比賽今年已邁入第12屆，今天上午在阿里山國家風景管理區前舉辦頒獎典禮，由嘉義縣長翁章梁和立委陳明文等頒匾額給獲獎者。

今年清心烏龍組共539組參賽者，由瑞峰大窯製茶廠葉旭清奪特等獎；金萱組共229參賽者，由茶農簡琦清奪特等獎。