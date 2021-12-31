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台南永康崑山國小前車水馬龍卻路窄彎曲 市府宣布拓寬
台南市府工務局今天宣布爭取營建署「生活圈建設計畫」4.7億元，將拓寬人口密集的永康區大灣路942巷371弄至15公尺，讓國光五街一路延續至國道1號側車道，預計三個月內發包招標。市長黃偉哲上午前往了解交通現況與規畫進度，要求工務局盡速推動前置作業。
市議員李鎮國表示，永康區國光五街崑山國小通往高速公路一帶道路狹窄、寬度不一，嚴重影響附近地區民眾出入便利交通安全，地方爭取多年終於能夠拓寬，能夠一定程度改善當地交通安全與出入便利。
國光五街計畫拓寬道路工程總長約900公尺、寬15公尺，總經費約4.7億元、用地費3.5億元、工程費1.2億元，計畫道路寬15公尺，現況路寬約4到7公尺，狹窄不易會車且路口視線不佳，地方爭取拓寬提供用路人安全行車環境。另外大灣路942巷8米到破關場約120公尺總經費約5000萬元。
黃偉哲表示，上任積極推動永康交通建設，營建署生活圈建設計畫「已爭取超過150億元經費」，包括北外環第2、4期及北外環快速道路跨越國道1號增設交流道、永康創意設計園區北側聯外道路工程、台南市永康區臺20線北側增設國道兩側平面道路工程、永康區新灣橋改建工程、永康區忠孝路20M計畫道路開闢工程、永康區次17-1號-12M計畫道路開闢工程及今天勘查的永康區國光五街次10-5號-15M計畫道路工程。
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