110年空品改善 台南良好日數成長比率六都第一

台南市政府今天公布空品改善數據，藍天日數比例連續2年達8成以上；110年空氣品質良好日數比例（AQI<51）較109年增加13.6%，表現六都第一，臭氧更是創下零紅害佳績。

對於空品改善績效，台南市長黃偉哲表示，人人都希望呼吸乾淨好空氣，台南市多年來針對固定污染源、逸散源、移動污染源訂定許多創新、綜合性策略、落實執行「亮麗晴空」計畫，在公私部門合作下，空氣品質逐漸改善，大家的付出與努力才有此好成果。

台南市政府今天新聞稿說明整合18局處，持續推動與執行「亮麗晴空行動計畫 PLUS」成效。固定污染源管制方面，環保局利用無人飛機（UAV）、紅外線熱顯像儀（FLIR）、3D光學雷達等科學儀器以提高管制、稽查成效；110年度又成立大新營、科工區、科學園區等陳情管制專案小組。經統計，110年整體陳情件數與近3年同期相比減少30%。

環保局空氣及噪音管理科表示，既有工業鍋爐累積汰換量達97%，將全市789座高污染工業燃油鍋爐汰換成低污染鍋爐。更與轄內前20大工廠排放大戶共49家業者協商達成為期4年至112年的減量共識。依環保局數據，迄今已削減揮發性有機物405公噸（53%）、硫氧化物87公噸（54%）、氮氧化物46公噸（43%）與粒狀污染物53公噸（166%）。

逸散污染源管制方面，環保局與市府局處鎖定1億元以上的大型公共工程及大型廠房興建工程，加嚴管制施工機具，造冊列管202台外，並同步實施油品及排煙檢測，推動施工機具污染減量。深入拜訪轄內180座社區大樓宣導「以功代金」，110年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情壓力下，「以功代金」金額逆勢成長13%，達227萬元。

移動污染源管制方面，劃設奇美博物館為「空品維護區」，進入機車需完成定檢，柴油車則須持有自主管理標章，明年1到6月為宣導期，7月起管制。老舊機車管制成果，機車定檢率81.6%；近2年累積淘汰11萬輛老舊機車，累積淘汰率，定檢率、淘汰率均六都第一；大型老舊柴油車成功淘汰1941輛。