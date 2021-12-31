台南跨年演唱會嗨翻天 交管懶人看這裡
2022台南市跨年卡司陣容超強，不但有「迷幻歌王」林宥嘉獨家演出，還有包括金曲歌后艾怡良、「全方位天王」炎亞綸、「情歌小天王」周興哲等多達15組藝人輪番上陣，預料將吸引大批歌迷湧入會場。今天下午1時起至凌晨2時，市府周邊規畫機車停車區與行人徒步區，南島路、東南榕大道及建平路(府前路至永華路)北向車道將做為行人徒步區，管制所有車輛進入。
台南市第四警分局表示，騎乘機車的朋友可將機車停放於市府周邊中華西路、永華路、府前路人行道路段，也可停放在永華運動中心及民生路停車場再步行前來。而這次擴大增設建平路(府前路至永華路)南向道路及西南榕大道路面做為活動臨時機車停車場，並有交通疏導人員指揮用路人停放車輛，維持停車秩序。
至於開車的民眾可參考建平12街停車場、建平15街停車場、建平8街停車場、停2停車場、民生路停車場、永華運動中心、府前路停18停車場，另外同步增設運河星鑽停車場(約300格)及建平3街停車場(200格)，方便市民朋友利用。
警方指出，因為周邊停車位有限，遠道而來的朋友可搭乘活動接駁專車，從台南火車站及台南轉運站均有密集班次專車接駁至會場（南台別院對面的永華路上），減少找車位的時間，搭乘大台南公車19路、0路、6路、14路、10路、77路及70路也都會到活動會場。
第四分局長甘炎民提醒，市民朋友於防疫期間參加大型活動務必遵循各項防疫規定，並做好保暖措施，也請多加利用大眾運輸接駁專車到場，開車或騎車的朋友請遵循警察及義交的指揮疏導行進及停車，分局將派遣警力維護活動安全及周邊交通秩序順暢，與市民一起歡樂嗨歌、平安迎接新的一年。
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