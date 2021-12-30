台灣設計展驚喜 3國小兩地快閃氣球排出「CHIAYI」

台灣設計展到明年1月2日在嘉義市舉辦，近期每天人潮滿滿，市府教育處把握機會安排各學校參展，今天更獲北園國小氣球魔法師阿婆志工團長贈送200多顆氣球，世賢國小學生於嘉義文創園區，北園及、興安國小到製材所，兩地同步上演快閃秀，來往遊客驚艷，紛紛拿出手機拍照。

教育處長林立生表示，在嘉義製材所的大草原上，北園及興安國小學童，利用氣球拼湊出「家」的形狀，來呼應這次設計展「家意－以城為家」主題；隨即世賢國小學生在嘉義文創園區，排出「CHIAYI」字樣，讓城市教育力量，延伸到設計展的展覽場館。

市府指出，北園國小氣球魔法師阿婆志工團長，製作限定200顆氣球，當作給學童禮物，正好今天參展的世賢、北園、興安國小都可得到1份氣球禮物。

市長黃敏惠近幾日都在台灣設計展的各展館，接待包括雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、台南市長黃偉哲等貴賓參訪，並趕到文創園區，與世賢國小學生一同快閃。