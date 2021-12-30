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台灣設計展驚喜 3國小兩地快閃氣球排出「CHIAYI」

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市世賢國小學童，今天在台灣設計展的嘉義文創園區展館，持氣球排出「CHIAYI」字樣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢國小學童，今天在台灣設計展的嘉義文創園區展館，持氣球排出「CHIAYI」字樣。圖／嘉義市政府提供

台灣設計展到明年1月2日在嘉義市舉辦，近期每天人潮滿滿，市府教育處把握機會安排各學校參展，今天更獲北園國小氣球魔法師阿婆志工團長贈送200多顆氣球，世賢國小學生於嘉義文創園區，北園及、興安國小到製材所，兩地同步上演快閃秀，來往遊客驚艷，紛紛拿出手機拍照。

教育處長林立生表示，在嘉義製材所的大草原上，北園及興安國小學童，利用氣球拼湊出「家」的形狀，來呼應這次設計展「家意－以城為家」主題；隨即世賢國小學生在嘉義文創園區，排出「CHIAYI」字樣，讓城市教育力量，延伸到設計展的展覽場館。

市府指出，北園國小氣球魔法師阿婆志工團長，製作限定200顆氣球，當作給學童禮物，正好今天參展的世賢、北園、興安國小都可得到1份氣球禮物。

市長黃敏惠近幾日都在台灣設計展的各展館，接待包括雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、台南市長黃偉哲等貴賓參訪，並趕到文創園區，與世賢國小學生一同快閃。

黃敏惠說，嘉義不缺少美、缺少發現，台灣設計展從「家意．以城為家」為主題，有3個家的概念主題，勾勒出「家、嘉」的定義，嘉市好多的角落，都有家的溫暖與感動，更是多元學習的場域。

嘉義市世賢國小學童在台灣設計展的嘉義文創園區展館，持氣球排出「CHIAYI」字樣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢國小學童在台灣設計展的嘉義文創園區展館，持氣球排出「CHIAYI」字樣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北園、興安國小學童，今天在台灣設計展的嘉義製材所展區，持氣球拼湊出「家」的形狀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北園、興安國小學童，今天在台灣設計展的嘉義製材所展區，持氣球拼湊出「家」的形狀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢國小學童持氣球排出「CHIAYI」字樣，成台灣設計展的嘉義文創園區展館驚喜。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢國小學童持氣球排出「CHIAYI」字樣，成台灣設計展的嘉義文創園區展館驚喜。圖／嘉義市政府提供

嘉義 小學

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