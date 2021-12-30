快訊

領40個月年終可買房了 專家：長榮人可買這些區

電信業震撼彈！台灣大求娶台灣之星 雙方將合併

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擺脫空蕩蕩 北港「兒十公園」增設遊樂、體健設施

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣北港鎮新街里是鎮上最大里，但主要公園「兒十公園」空蕩蕩，沒有任何一座休閒設施。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮新街里是鎮上最大里，但主要公園「兒十公園」空蕩蕩，沒有任何一座休閒設施。記者陳苡葳／攝影

雲林縣北港鎮新街里是鎮上最大里，近5年來因有許多新社區，當地的主要公園「兒十公園」已成為住戶平假日的首選去處，但現況只有草地及步道，缺少休閒設施，鎮公所原在去年就完成硬體規畫設計，未料原物料上漲、不堪負荷，今終在縣府補足經費，投入184萬元後得以順利發包動工，預計農曆年後就有新面貌。

縣長張麗善、工務處長汪令堯今天到現場會勘，代理鎮長蕭美文、新街里長王昭人及附近居民陪同。王昭人說，該里戶數多達3027戶，人口數7693人，尤其近年有不少30歲以上的中生代家庭選擇在此定居，也可見三代同堂，而公園就是大家最常去的地方。

蕭美文指出，兒十公園目前都沒有任何硬體設施，為符合地方需求，里長與里民共同規畫設計，希望公園能設5組體健設施、1組兒童遊戲組，及安全地墊、高壓磚等。

張麗善表示，縣府去年接獲公所提案，原核定補助150萬元，但因物價波動超過2成，公所今年7月再次提案後，縣府依現行物價將再補助34萬元，今天終於能順利發包動工，工期約45個日曆天。

張麗善說，為了不讓公園過度擁擠，遊具設施將設在中間，體健設施則擺放在周遭，保持暢通活動空間。

李姓住戶說，鄰近30多戶住戶，都是因為喜歡當地環境而在此定居，大家都很用心維護環境整潔，甚至會自發修剪公園樹木，未來公園再升級，定會成為社區主要地標，也會更凝聚愛護良好休憩環境的向心力。

雲林縣北港鎮新街里「兒十公園」雖然沒有任何休閒設施，但周邊居民相當用心維護環境，連樹木都是自發修剪。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港鎮新街里「兒十公園」雖然沒有任何休閒設施，但周邊居民相當用心維護環境，連樹木都是自發修剪。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府補助184萬元經費，協助北港鎮公所建設「兒十公園」硬體設施。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府補助184萬元經費，協助北港鎮公所建設「兒十公園」硬體設施。記者陳苡葳／攝影

張麗善 北港

延伸閱讀

高市零出資做建設 張麗善：雲林縣想都不敢想

大新竹、彰化縣拚升格 張麗善：拉雲嘉嘉作墊背不公平

雲林縣長張麗善參觀嘉義設計展 盼爭取主辦權

張麗善同台黃敏惠 質疑雲嘉併只為沖淡新竹併

相關新聞

台南跨年演唱會明晚登場 粉絲不畏寒風提前搭帳棚搶位

台南市政府明晚將在永華市政中心西側廣場舉辦「台南好Young跨年演唱會」，除了超強卡司之外，還有焰火秀，不少粉絲不畏寒風...

擺脫空蕩蕩 北港「兒十公園」增設遊樂、體健設施

雲林縣北港鎮新街里是鎮上最大里，近5年來因有許多新社區，當地的主要公園「兒十公園」已成為住戶平假日的首選去處，但現況只有...

跨年晚會、元旦連假玩得更安心 台南防疫大清消

國內疫情平穩，跨年、元旦各式活動與旅遊令人期待，但新冠肺炎新變異株Omicron威脅不容輕忽，台南市環保局28日起就陸續...

再見了！北台南家扶中心愛心小舖營業13年熄燈

北台南家扶中心位於民治市政中心的家扶愛心小舖，因不堪持續虧損，今年底租約到期不再續約，今最後一天營業，下午家扶人員陸續收...

嘉縣竹崎觀音瀑布試營運元旦開跑 邀遊客瀑布下喝咖啡

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布元旦試營運開跑，推出1日秘境遊程，採網路預約，每周五、六、日、一開放，每日限30名遊客，提供專人導覽...

梅花盛開！台南梅嶺一片雪白 元旦起交管及交通車接駁

最近入冬後，氣溫下降，加上雨水滋潤，台南梅嶺梅花的花苞也含苞待放，在中高海拔園區綻放近7成，往年都1月中旬才盛開，今年從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。