擺脫空蕩蕩 北港「兒十公園」增設遊樂、體健設施

雲林縣北港鎮新街里是鎮上最大里，近5年來因有許多新社區，當地的主要公園「兒十公園」已成為住戶平假日的首選去處，但現況只有草地及步道，缺少休閒設施，鎮公所原在去年就完成硬體規畫設計，未料原物料上漲、不堪負荷，今終在縣府補足經費，投入184萬元後得以順利發包動工，預計農曆年後就有新面貌。

縣長張麗善、工務處長汪令堯今天到現場會勘，代理鎮長蕭美文、新街里長王昭人及附近居民陪同。王昭人說，該里戶數多達3027戶，人口數7693人，尤其近年有不少30歲以上的中生代家庭選擇在此定居，也可見三代同堂，而公園就是大家最常去的地方。

蕭美文指出，兒十公園目前都沒有任何硬體設施，為符合地方需求，里長與里民共同規畫設計，希望公園能設5組體健設施、1組兒童遊戲組，及安全地墊、高壓磚等。

張麗善表示，縣府去年接獲公所提案，原核定補助150萬元，但因物價波動超過2成，公所今年7月再次提案後，縣府依現行物價將再補助34萬元，今天終於能順利發包動工，工期約45個日曆天。

張麗善說，為了不讓公園過度擁擠，遊具設施將設在中間，體健設施則擺放在周遭，保持暢通活動空間。