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擺脫空蕩蕩 北港「兒十公園」增設遊樂、體健設施
雲林縣北港鎮新街里是鎮上最大里，近5年來因有許多新社區，當地的主要公園「兒十公園」已成為住戶平假日的首選去處，但現況只有草地及步道，缺少休閒設施，鎮公所原在去年就完成硬體規畫設計，未料原物料上漲、不堪負荷，今終在縣府補足經費，投入184萬元後得以順利發包動工，預計農曆年後就有新面貌。
縣長張麗善、工務處長汪令堯今天到現場會勘，代理鎮長蕭美文、新街里長王昭人及附近居民陪同。王昭人說，該里戶數多達3027戶，人口數7693人，尤其近年有不少30歲以上的中生代家庭選擇在此定居，也可見三代同堂，而公園就是大家最常去的地方。
蕭美文指出，兒十公園目前都沒有任何硬體設施，為符合地方需求，里長與里民共同規畫設計，希望公園能設5組體健設施、1組兒童遊戲組，及安全地墊、高壓磚等。
張麗善表示，縣府去年接獲公所提案，原核定補助150萬元，但因物價波動超過2成，公所今年7月再次提案後，縣府依現行物價將再補助34萬元，今天終於能順利發包動工，工期約45個日曆天。
張麗善說，為了不讓公園過度擁擠，遊具設施將設在中間，體健設施則擺放在周遭，保持暢通活動空間。
李姓住戶說，鄰近30多戶住戶，都是因為喜歡當地環境而在此定居，大家都很用心維護環境整潔，甚至會自發修剪公園樹木，未來公園再升級，定會成為社區主要地標，也會更凝聚愛護良好休憩環境的向心力。
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