氣候乾旱柑橘小果 楊瓊瓔爭取2892萬元補助製成果汁

今年年初因氣候異常乾旱，導致柑橘小果率增加，次級果比往年還多，為避免椪柑次級果品流入市場，影響價格，立委楊瓊瓔協調農糧署及農業局啟動收購椪柑收購加工程序，保障農民收益，並向農委會農糧署爭取柑橘採購加工目標量為7230公噸，補助2892萬元，加工製成果汁，穩定市場價格，保障農民收益。

時值柑橘的盛產期，農業局長蔡精強說，今年乾旱小果增加，為穩定產地椪柑市場價格，雖收購椪柑次級品加工為果汁，但因收購額度不足，請託立委楊瓊瓔協助向農糧署爭取柑橘收購加工搾汁計劃數量增加至1800公噸。

蔡精強指出，本次收購加工措施，維持往年每公斤8元的果品收購價(加工廠商需支付6元(含)以上之價格，另農業局額外補助本市農民果品費2元)；此外，行政院農委會農糧署補助加工廠商作業費、供應單位集運費，每公斤各2元。

楊瓊瓔指出，「橘子紅了、農民綠了」，賣相不好的柑橘如果沒有進行收購，將擠壓市場價格，接到一些果農陳情及農業局反映後，立即協調由農糧署及農業局媒合加工廠，將次級品收購進廠加工，穩定市場價格。

農業局原預估收購椪柑加工做果汁600公噸，經各地農會評估再加收1200公噸，同時向農委會農糧署爭取請增110/111年期柑橘採購加工目標量為7230公噸，補助2892萬元，解決全台柑橘果農的憂心。

果農蕭宗仁感謝，今年成長期缺水，導致椪柑長不大又沒水分，次級果比往年還要多，農業局能以每公斤8元協助向農民收購次級果，再賣給加工廠做果汁，將可穩定市場價格，減少農民的損失。