竹崎觀音瀑布試營運元旦開跑 邀遊客瀑布下喝咖啡
嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布元旦試營運開跑，推出1日秘境遊程，採網路預約，每周五、六、日、一開放，每日限30名遊客，提供專人導覽及九人座小巴接送，帶遊客觀賞園區生態美景，瀑布下喝咖啡浪漫氛圍，還有在地手路菜與手編草蜢、手作紙DIY等地方文化體驗，
觀音瀑布屬牛稠溪水系分支，因溪流從山崖頂端傾洩而下，崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名，是嘉縣早期熱門景點，更是許多4、5年級生情侶約會、好友結伴踏青、消暑烤肉的美好青春回憶。
921地震封閉後，嘉縣府、嘉邑行善團及阿里山國家風景區管理處共同協力重建，挹注1.8億整建完成，委託在地文峰、金獅兩村組成的觀音瀑布合作社經營，明年元旦試營運開跑。
文觀局說，試營運採小團體精緻1日遊方式，明年5、6月正式營運；試營運每周五、六、日、一開放，每日限量30名遊客，由在地導覽人員帶領遊客深度感受觀音瀑布秘境之美，享受園區平均每立方公分富含1.2萬個負離子清新好空氣。體驗瀑布底下喝咖啡心靈與大自然對話，還有茶油雞等在地美食與手編草蜢等復古手作DIY，串起專屬「嘉」老中青三代歡樂回憶。遊程快上EASY GO!購票平台：https://alishan.welcometw.com/tour/ML8L報名預約。
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