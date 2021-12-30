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黃偉哲與黃敏惠喊「隔壁親家」 指有機會爭取國營補助

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
台南市長黃偉哲（左起）今天由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲（左起）今天由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展。記者林伯驊／攝影

台南市長黃偉哲今天由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展，被問及同樣綠營執政的高雄獲國營事業捐助，黃偉哲說，如果能讓國營事業有更多經費挹注地方發展，不管在南、在北都是好事，有機會台南會努力爭取；他與黃敏惠互稱「隔壁親家」，溝通沒有障礙，未來合作「自不待言」。

黃偉哲說，每個地方的發展不同，根據國營事業管理法第2條，本來國營事業就要促進經濟發展，如果能讓國營事業有更多經費挹注地方發展，不管在南、在北都是好事，有機會台南會努力爭取；他也轉頭對黃敏惠說「相信嘉義市也會努力，因嘉市有中油煉製所」，黃敏惠笑稱「不能再講了」，黃偉哲趕緊說，「再講就政治了」。

黃敏惠接著說，雲嘉南都是一體的，互動非常多，一邀請，黃偉哲就撥出一段時間過來看設計展，這種縣市交流很有意義，也是設計思維其中一項，希望相對應的局處互相認識，認識之後再連結，未來做很多事能合作。

黃敏惠強調，政治上該思維怎麼樣對國家發展有利，不是一下子就合併，反而民眾的憂慮還是存在。

兩人也細數彼此關聯，黃敏惠說，與黃偉哲共同從國大代表到立院，一直到縣市長；黃偉哲指出，現在是「厝邊、親家」，黃敏惠補充說「隔壁親家」，黃偉哲也強調溝通沒有障礙。

以後是否多多合作？黃偉哲說「自不待言」、「多講的」，黃敏惠說，交朋友、做事不分藍綠，只有是非、該不該做。

台南市長黃偉哲（左起）由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲（左起）由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲（前排左起）今天由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲（前排左起）今天由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲（左起）與嘉義市長黃敏惠強調會合作。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲（左起）與嘉義市長黃敏惠強調會合作。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲（前排左起）今天由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展。記者林伯驊／攝影
台南市長黃偉哲（前排左起）今天由嘉義市長黃敏惠陪同，參觀台灣設計展。記者林伯驊／攝影

黃偉哲 黃敏惠 台南

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