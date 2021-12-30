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減量設計優化周邊 奮起湖車站景觀回歸自然

中央社 / 嘉義縣30日電

阿里山林鐵及文資處優化奮起湖車站周邊景觀，減量設計配置原生種植栽，用抿石子灰塗料改變車站外觀顏色，整併邊坡凌亂管線，12月中完工，讓車站景觀回歸自然。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，為優化奮起湖車站周邊景觀，設計師吳書原參照陳玉峯教授2004年「奮起湖、大凍山區植被」的調查研究報告，以「減量設計」規劃，讓車站景觀回歸自然群山之中。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱接受中央記者電訪表示，奮起湖車站海拔高1403公尺，周邊區域在自然、人文與鐵道文化交融下，呈現別具特色的山城景緻，成為嘉義山區必訪景點之一。

周恆凱說，歷年來不斷添加的人工設施，卻讓奮起湖車站顯得凌亂，設計師以「減量設計」的理念，移除月台、車站裝飾物，選用抿石子灰塗料改變車站顏色，讓人工造物淡化於自然環境中。

另外，邊坡73條凌亂管線，與在地居民溝通協調，移除其中38條，其餘重新整併、排列、清洗及上漆，呈現另類裝置藝術。

周恆凱說，奮起湖加煤台周邊景觀也重新規劃，使用透空格框的材質，讓遊客透過最低影響環境的方式參觀，並增設解說牌，做為歷史教育基地及休憩空間。

奮起湖 阿里山

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