阿里山林鐵奮起湖車站反璞歸真 林鐵文資處減法設計

嘉義縣阿里山林鐵奮起湖車站海拔1403公尺，周邊自然、人文與鐵道文化交融，呈現特色山城景緻。林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處優化車站周邊景觀，整體規畫減量設計，配置奮起湖周邊地區原生種植栽，重新施設透水鋪面、排水系統，讓車站景觀舒適回歸自然群山，返樸歸真、清麗無華。

設計貫徹「減量設計」理念，移除過往不同時代人工設施及梳理周邊景觀，移除車站與月台裝飾物，塗料選用自然環境最不突兀抿石子灰為主調，山景成場域主角，人工造物淡化自然環境中，還給山林原有色彩。

邊坡73條凌亂管線，透過會議、與居民溝通協調，移除38條重新整併、排列、清洗及上漆，呈現另類裝置藝術，傳遞美學價值。以鐵道文化發想，格柵材質選用耐候鋼作鐵道延伸，以相近色鏽鐵色與鐵道呼應，隨著不同視角、速度呈現不同樣貌，增加空間活潑性。

早期為維持蒸汽火車運轉，需添加燃煤，在車站旁設置加煤台，以人工一鏟鏟送進鍋爐，列車停靠時，添加行駛所需燃煤，這次加煤台周邊景觀重新規畫，使用透空格框材質，讓遊客參觀，增設解說牌，做歷史教育基地及休憩空間。

設計師吳書原參照教授陳玉峯2004年「奮起湖、大凍山區植被」調查研究報告，奮起湖地處亞熱帶闊葉林，植栽種植有別於都市，考慮暖化趨勢，氣溫升高攝氏1度，植物生長海拔上升約200公尺，配合車站環境，選擇台灣楓香、烏心石、樟葉楓、大花曼陀羅、阿里山十大功勞原生植栽。