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台南東區龍山公托家園今開幕 招收12名嬰幼兒

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市東區龍山公共托育家園今開幕，可收托12名嬰幼兒。記者鄭維真／攝影
台南市東區龍山公共托育家園今開幕，可收托12名嬰幼兒。記者鄭維真／攝影

台南東區龍山公共托育家園今開幕，可收托12名嬰幼兒，目前全市已設置10處公托家園，但仍供不應求，例如人口稠密的安南區、永康區等都擠破頭，每次招生都候補20、30人，市府已規畫除了明年再增加4處家園之外，也將在北區、新市區、安南區設置中大型公托中心，最多能招收60人。

林姓家長說，她與丈夫為雙薪家庭，目前她請育嬰假在家照顧4個多月大的小孩，預計再1個月就又回職場將小孩送托，考量經濟因素，想優先選擇公托，但她已找了2個月都還沒等到缺額，讓她相當苦惱，「希望公托數量能再多一點」。安南區因近年人口移入，托育需求大增，目前該區僅有1所公托家園，每次招生都有20、30人排候補。

社會局指出，目前安南、關廟、官田、柳營、麻豆、新市、安平、永康龍埔里、東區仁和路、東區龍山社區已設置10處公托家園，預計明年在永康西灣里、善化、七股、佳里再添4處家園。其中，善化是全台第一所夜間公共托育家園，利用移民署舊有空間建置，托育時間為晚間10時到隔天上午9時，以因應南科科技聚落大夜班的家庭所需，目前正在招生中，明年初開始提供托育服務。

市長黃偉哲說，多數家長反映希望能增加公托，市府設法提供多元化的托育模式，除了布建公共托育家園外，也推動準公共化托育服務，簽約率平均達96%。除了日間托育服務，台南也率先全台首創公辦夜間托育模式，滿足夜間工作家長的送托需求。

東區龍山公托家園位在龍山社區活動中心3樓，由4名托育人員照顧12名2足月至未滿2歲的嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午7時30分到下午5時30分，每月費用1萬元，依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4000元至1萬元。

台南市東區龍山公共托育家園今開幕，可收托12名嬰幼兒。記者鄭維真／攝影
台南市東區龍山公共托育家園今開幕，可收托12名嬰幼兒。記者鄭維真／攝影

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