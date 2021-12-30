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台南善化發展快速 市府規劃擴大停車收費區域

中央社 / 台南30日電

台南市善化區近年因南科園區快速發展，住商強度攀升使停車需求提高，市府交通局將於明年1月起針對台鐵南科車站、善化車站周邊停車場及L、M特區路邊停車格實施收費管理。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，南科車站、善化車站及南科特定區L、M區等區域，因通勤、轉乘、住宅衍生高度停車需求，實施收費管理可提高格位周轉率，並改善違停及占用狀況。

台南市交通局長王銘德表示，南科車站周邊包含南科車站西側（第一區）及南科車站東側路外停車場，已於去年12月起先行實施收費，南科車站西側（第二區）路外停車場，目前已委託民間業者整備完成開放停車，將於明年1月1日實施收費。

王銘德指出，善化車站因通勤人數眾多，周邊路外停車場內常有車輛隨意停放、長期占用等問題，嚴重影響停車秩序及市容景觀，區公所規劃善化車站前、大成路橋下、光文路橋下等路外停車場整建作業，提供汽車162席、機車673席停車空間，將於明年1月3日實施收費，汽車計時收費每小時新台幣20元、機車計次收費每次20元。

他說，L、M特區因近年人口急速成長，當地車輛停車需求提高，目前區內公有停車場（陽光電城停車場）已實施收費，為避免車輛外溢影響周邊路段停車秩序，配套規劃9條路段共351席路邊停車格，將於明年1月3日納入收費管理，初期採每6小時計費1次30元，以提升停車周轉率。

王銘德說，本次與地方妥善溝通，先將停車需求較高的特定區域納入收費，也因地制宜規劃不同收費措施，L、M特區因住宅相對密集，初步先採取計次收費，未來將視實際停車情形滾動式檢討停車費率。

南科 停車場 台南

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