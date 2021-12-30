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飼主懸賞50萬引人潮協尋 英國短毛貓自行回家

中央社 / 嘉義市30日電

嘉義市江姓男子昨天在臉書貼文懸賞50萬元協尋走失的英國短毛貓「弟弟」，引發網友關注，昨晚造成其住家附近擠滿人潮；江男今天說，上午「弟弟」自行回家，家人相當高興。

江男今天接受媒體聯訪表示，上午7時30分左右，突然聽到飼養的狗在吠叫，便與妻子下樓查看，看到「弟弟」在門口，馬上抱牠起來檢查，身上並沒有傷痕，看到「弟弟」平安回家，家人都很開心。

江男指出，昨天因急著找「弟弟」，在臉書貼文協尋，將地址、電話都PO出，讓住家巷口昨天晚間湧入大批網友，且電話一直湧入，幾乎接到手軟，為了顧及鄰居安寧，後來只能先撤文，並表示「弟弟」找到了，導致有網友質疑這是一場騙局。

江男上午檢視住家門口的監視器書面，看見「弟弟」早上6時20分左右，就在住家門口徘徊，後來直到上午7時30分左右，「弟弟」用爪子在抓門，才會引起狗吠聲。

江男表示，飼養的英國短毛貓「弟弟」與家人感情深厚，昨天下午走失後，家人都十分焦急，希望大家可以一起協尋，因此才會上網貼文找貓，起初寫懸賞新台幣30萬元，覺得沒有什麼人理會，才會提高到50萬元，這絕對不是騙局，真有民眾協助尋獲，就會付現金。

英國短毛貓 監視器

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