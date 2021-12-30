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台南水道博物館花況佳 波斯菊白雪木迎遊客

中央社 / 台南30日電

台南山上花園水道博物館1個多月前在花卉區撒下波斯菊種子，原本預計農曆年前後出現花海，近日可能受氣溫影響，不少花朵提前綻放，搭配原本盛開的白雪木，已有美景可賞。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館為了增加館區元素，除了深化既有的文化教育功能，也持續美化園區，營造特色，近日除了已盛開的白雪木，在C館送出唧筒室東側的波斯菊也已開花，開始有過年的氣氛。

台南市文化局長葉澤山表示，花卉區早年是一片雜林，水道博物館開園後才規劃為花卉區，由園區工作人員自行播撒種子、澆灌，近2年在元旦及農曆春節前後盛開的花海，搭配百年紅磚建築，營造出獨特的氛圍，也成為走春熱門景點。

葉澤山說，在密林區還有一處長滿紫花藿香薊的草地，目前也有花況，小小紫色花朵宛如草地鋪上一片紫色地毯，民眾利用元旦假期走一趟水道博物館，可以欣賞百花爭艷美景。

山上花園水道博物館發出公告提醒遊客，目前波斯菊持續開花中，為了便利遊客取景，從花海中開出步道，希望遊客遵守動線，不要進入花區踩踏，確保花朵成長空間，維持美麗景觀。

博物館 台南 文化局

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