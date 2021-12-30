從台江到玉山的台灣朝聖之路 635人完成國家綠道壯遊

台南社大台江分校與海尾朝皇宮推動大廟興學，結合小台江、水水長安等台江流域學校，以及水利局、農業局、嘉南農田水利會等公私單位，倡議催生「台灣山海圳國家綠道」，已被列為國家綠道的示範道，更有「台灣朝聖之路」美譽，統計今年共有6百多人以團體方式完成山海圳國家綠道壯遊。

台灣山海圳國家綠道從台江國家綠道沿著嘉南大圳、曾文溪到玉山國家公園，串連烏山頭與曾文水庫，跨越熱帶、溫帶、寒帶及阿里山、西拉雅、雲嘉南等3大國家風景區，連接台史館及南科考古館，從海平面走到東北亞第一高峰玉山。

台江分校執行長吳茂成表示，台灣山海圳國家綠道已在2018年由行政院通過列為國家綠道的示範道，也是全國唯一長距離的國家綠道，被愛好綠道人士稱為「台灣朝聖之路」。2年來經林務局進行全線指標系統、東口西口步道修護等工作，已成為國內新興熱門的長距離綠道旅遊線。

歲末年終，社大台江分校向旅行業者訪問調查，以走路等綠色旅遊方式，統計今年共有635人完成山海圳國家綠道壯遊，但不包括背包客等熱愛登山走路運動的族群，可見台灣山海圳國家綠道受到旅遊界及登山族群的熱愛，也開創台灣長距離國家綠道走路運動的新風氣。

其中最令人佩服的是80歲趙斌雄，今年四月間從台江出發，由親友陪伴，壯遊山海圳國家綠道，以13天時間成功登上玉山頂慶生。