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從台江到玉山的台灣朝聖之路 635人完成國家綠道壯遊

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
有朝聖之路美譽的台灣山海圳國家綠道，1年來已超過600人以組團的方式完成壯遊。圖／台南社大台江分校提供
有朝聖之路美譽的台灣山海圳國家綠道，1年來已超過600人以組團的方式完成壯遊。圖／台南社大台江分校提供

台南社大台江分校與海尾朝皇宮推動大廟興學，結合小台江、水水長安等台江流域學校，以及水利局、農業局、嘉南農田水利會等公私單位，倡議催生「台灣山海圳國家綠道」，已被列為國家綠道的示範道，更有「台灣朝聖之路」美譽，統計今年共有6百多人以團體方式完成山海圳國家綠道壯遊。

台灣山海圳國家綠道從台江國家綠道沿著嘉南大圳、曾文溪到玉山國家公園，串連烏山頭與曾文水庫，跨越熱帶、溫帶、寒帶及阿里山、西拉雅、雲嘉南等3大國家風景區，連接台史館及南科考古館，從海平面走到東北亞第一高峰玉山。

台江分校執行長吳茂成表示，台灣山海圳國家綠道已在2018年由行政院通過列為國家綠道的示範道，也是全國唯一長距離的國家綠道，被愛好綠道人士稱為「台灣朝聖之路」。2年來經林務局進行全線指標系統、東口西口步道修護等工作，已成為國內新興熱門的長距離綠道旅遊線。

歲末年終，社大台江分校向旅行業者訪問調查，以走路等綠色旅遊方式，統計今年共有635人完成山海圳國家綠道壯遊，但不包括背包客等熱愛登山走路運動的族群，可見台灣山海圳國家綠道受到旅遊界及登山族群的熱愛，也開創台灣長距離國家綠道走路運動的新風氣。

其中最令人佩服的是80歲趙斌雄，今年四月間從台江出發，由親友陪伴，壯遊山海圳國家綠道，以13天時間成功登上玉山頂慶生。

台江分校表示，為深化推動台灣山海圳國家綠道成為孩子上學、上班族通勤，阿公阿嬤散步健身的專用綠道，今年也結合南水局開辦山海圳國家綠道教學踩線團，規畫出多樣的山海圳綠道教案，2022年也將結合藝術課程，開辦周末營，陪伴更多親子體驗台灣山海圳國家綠道。

有朝聖之路美譽的台灣山海圳國家綠道，1年來已超過600人以組團的方式完成壯遊。圖／台南社大台江分校提供
有朝聖之路美譽的台灣山海圳國家綠道，1年來已超過600人以組團的方式完成壯遊。圖／台南社大台江分校提供

台江 玉山國家公園 曾文水庫

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