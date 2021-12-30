棄置舊櫃夾板藏金飾 台南清潔隊員拾金不昧
年關將屆，不少家戶開始大清掃，台南市學甲區清潔隊員昨天清運大型傢俱時，一個老舊櫃子夾板中竟掉出市價約新台幣20萬元的金飾，隨即通報送還失主。
台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，環保局學甲區清潔隊員賴啟豪、王永權，昨天下午執行家戶汰換大型傢俱清運時，似乎聽到輕微物件碰撞聲音，環顧四周卻無異樣，就將傢俱送回區隊。
未料，區隊人員將一個老舊櫃子搬下車時，抽屜卻滑了出來，區隊人員心想乾脆將抽屜整個抽出，並翻開夾板，沒想到掉出數個金飾盒，內藏近20萬元的金飾。
賴啟豪、王永權立刻告知區隊，也請里長協尋失主，且很快找到金飾的謝姓失主，一起到派出所認領。
學甲區清潔隊長吳順麗提醒民眾汰換老舊傢俱時，不妨翻箱倒櫃仔細檢查一下，說不定會有意外驚喜。
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