台南年度教育代表字「轉」 期達成幼兒園師生比1：10

台南市教育產業工會及教師會透過會員投票選出今年度教育新聞代表字「轉」，理事長陳葦芸表示，轉字言簡意賅，充分反映台南市教育現狀及教育工作者的心聲，也敦促教育局改善教育環境、保障學生及教師權益以提昇教育品質，期待未來一年能調整應修畢休假天數、編列行政人員加班費、教師全面施打流感疫苗等。

台南教產今天與南市家長會聯合會、中小學家長協會、大台南家長協會、台南市家長協會及議員許又仁、盧崑福、呂維胤、李鎮國、沈震東、陳怡珍、蔡旺詮、李啟維等人共同公布今年度的代表字。

陳葦芸表示，今年因疫情關係而全國停課，南市教師發揮資訊力、設計多樣性課程及創意畢典；校長遴選辦法從「行政規則」提昇為「自治規則」，以及各界呼籲幼兒園降師生比、明年起台南市教師40歲以上可公費隨班施打流感疫苗、南市教師組織出版首本「學習共同體」專書；九師競逐全國SUPER教師，大專組首獎落南台科技大學；對老師導護問題的關注，要求有配套措施等新聞。

經初選出5個年度教育代表字，首次以網路表單供會員依據工作感受投票，「轉」字得票數最高，成為2021年度代表字。台南教產認為疫情衝擊教育現場，許多慣行教育模式必須做轉變，轉變的磨合期及等待期，對學生、家長及教師充滿壓力，但台南教師如海綿般，快速吸收網路新知，善於自我提升及同儕分享疫情停課不停學的教學專業，轉化升級，否極泰來。

但優質的南市教師值得更好的教育政策與福利，方能進而保障教師權益與學生學習權。台南教產表示，教師面對疫情與教育政策的變動，能將危機化成「轉機」，期許教育能有更好的「轉」變，如盡速調整應休畢休假天數由13日減為為10日，其餘未休天數發給未休假加班費。

另能編列行政人員加班費、盤點行政人員工作、檢討行政減量之成效、教師全面施打公費流感疫苗、增加學前巡迴輔導教師、檢討實施各項校園問卷的必要性，避免問卷衍生的調查影響到既有行政及教學工作等方能將教師的教學能量轉化成更大的動能，造福更多學生。教育局長鄭新輝強調，教育局努力在做，也繼續爭取經費，往訴求的目標邁進。