老牌車行第3代年輕老闆轉型經營長照小黃 長輩：足甘心

嘉義縣老人比例全台最高，朴子市開業超過一甲子的亞輝計程車行，第3代年輕老闆辜茗丞職業軍人退役返鄉，看到老人行的不便，投資逾百萬元改裝無障礙小黃，轉型投入長照計程車行列，去年與縣府社會局簽約，開小黃接送服務長輩，讓偏鄉長輩很窩心感動。

35歲辜茗丞過去是海巡署職業軍人，5年前退役回鄉，接棒父親經營的亞輝計程車行，看到海區朴子、布袋、義竹、東石等鄉鎮市老人愈來愈多，公車班次少，搭公車就醫購物不便，投資改裝無障礙小黃，方便行動不便及坐輪椅老人搭乘。

當初父親反對，小黃同業們也不看好，但隨著全縣老人突破10萬人，長照2.0上路，小黃一般乘客減少，經營困難，需求長照小黃的老人及身心障礙乘客增加，去年他成為縣內第1家與社會局合作的小黃車行，接送長輩、身心障礙者往返家庭托顧機構、醫院和住家計程車行。

雖然每趟補助只有百元，未隨油價上漲調整，成本加重，但他仍不計成本投入，減輕長照家托及家屬接送壓力，幫助老人，新聞行銷處長蕭英成之前擔任社會局長，促成長照小黃簽約，蕭英成說，辜茗丞回鄉接棒父親車行，投入長照交通接送服務，疫情期間免費接送長輩注射疫苗，讓人感動。