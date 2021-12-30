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心智障礙生職訓體驗 克服困難挑戰成為網頁設計師

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
心智障礙生小伍參加勞動部雲嘉南分署舉辦的職業體驗活動，讓他開始對網頁設計產生興趣，希望未來當網頁設計師，賺錢減輕家中負擔。圖／雲嘉南分署提供
心智障礙生小伍參加勞動部雲嘉南分署舉辦的職業體驗活動，讓他開始對網頁設計產生興趣，希望未來當網頁設計師，賺錢減輕家中負擔。圖／雲嘉南分署提供

「有機會我也想當網頁設計師，賺錢減輕家中負擔」！中度心智障礙，從小父母離異、由爸爸與阿嬤撫養長大的小伍參加勞動部舉辦的職業體驗活動，學習網頁設計，他說，這次活動很開心能自己做網頁，讓他開始對網頁設計產生興趣，直說畢業後要努力學專長工作賺錢，不讓家人擔心。

為給心智障礙者有探索職涯的機會，勞動部雲嘉南分署在台南官田職訓場舉辦4場心智障礙者職業體驗，包括台南高工、台南高商及崑山中學等20名高三的心智障礙學生，在雲嘉南分署「數位設計班」職訓老師莊明博帶領下進行網站架構、設計網頁等實作練習，當看到自己完成的網頁作品時，學生直呼「好玩新鮮」！

「孩子們認真的態度令人感動」！雲嘉南分署副分署長許慧香說，以往社會大眾對於心智障礙者適合的工作，侷限於洗車、烘焙、清潔等，但後疫情時代，數位設計的能力愈來愈重要，期待透過不同職類的實際學習互動，激發孩子們的數位潛力，藉此認識多元化的職業內容，讓更多心智障礙學子能突破就業職類的刻板限制。

崑山中學綜合職能班老師施春娥說，透過此次體驗，能激發學生的思考力與創作力，釐清個人職業興趣，強化工作態度與技能，讓這群孩子對求職這件事不再是夢想，也有具體努力的目標。

許慧香指出，分署職訓課程是融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分百分之3，職訓期間領有身心障礙證明者也有職訓生活津貼補助，非常鼓勵身心障礙者來分署學技能、培養專業能力。

目前分署失業者自辦職前課程招生中，有數位設計（網頁設計&網路工程）、廣告設計、網路行銷與微電影創作等19類課程，即日起開放報名至2022年2月14日，詳情可上臺灣就業通網站查詢與報名，或撥06-6985945轉1121-1123洽詢。

勞動部雲嘉南分署舉辦心智障礙者職業體驗活動，多名高三心智障礙學生進行網站架構、設計網頁等實作體驗，認識多元化的職業內容。</p><!--6--><p> 圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署舉辦心智障礙者職業體驗活動，多名高三心智障礙學生進行網站架構、設計網頁等實作體驗，認識多元化的職業內容。

圖／雲嘉南分署提供

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