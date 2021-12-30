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台南善化車站、南科車站、LM特區周邊 明年起停車收費
台南市善化區近年因南科快速發展、人口移入，南科車站、善化車站及LM等區域因通勤、轉乘、住宅等，有高度停車需求，出現長期占用、違停等亂象，市府今宣布，明年起針對南科車站、善化車站周邊路外停車場以及LM特區路邊停車格實施收費，希望提高格位周轉率，改善當地停車問題。
交通局長王銘德表示，去年底南科車站周邊，包含南科車站西側（第一區）及南科車站東側路外停車場已經先行實施收費，為因應大量通勤停車需求，又闢建南科車站西側（第二區）路外停車場，已委託民間業者整備完成開放停車，將於明年1月1日開始收費。
善化火車站因通勤人數多，周邊路外停車場內常有車輛隨意停放、長期占用等問題，嚴重影響停車秩序及市容景觀，善化區公所在善化車站前、大成路橋下、光文路橋下等路外停車場重新整建，提供汽車162席、機車673席停車空間，明年1月3日收費，汽車計時收費每小時20元、機車計次收費每次20元。
LM特區則因近年人口急速成長，當地車輛停車需求提高，目前陽光電城公有停車場已實施收費，為避免車輛外溢影響周邊路段停車秩序，市府也規畫9條路段共351席路邊停車格，將在1月3日收費，初期採每6小時計費一次30元，盼提升停車周轉。
王銘德說，這次先將停車需求較高的特定區域納入收費，希望改善長期占用及停車秩序不佳等亂象，同時落實使用者付費精神。另外，也因地制宜規畫不同收費措施，LM特區因住宅相對密集，初步先採取計次收費，未來將視實際停車情形滾動式檢討停車費率。
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