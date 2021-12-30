台南路燈明年底全面換成LED 其中1萬盞可無線故障通報

為了讓民眾在夜晚回家更安全，台南市工務局預計明年底完成全市LED路燈更換，其中1萬盞為智能路燈，具有調光功能之外，還可透過無線故障回傳通報功能，縮短維修時間，將以校園周邊為優先建置，加強校園安全。

去年底台南發生馬來西亞籍女大生擄殺命案，遭質疑學校周邊路燈長期不亮，台南市長黃偉哲當時即宣示啟動「點亮偏鄉計畫」，陸續盤點暗黑道路、汰換路燈，讓台南市的每盞路燈都成為保障市民安全回家的路。

南市工務局指出，台南市路燈有22萬多盞，2013年開始執行「擴大設置LED路燈專案計畫」，已換裝5萬1343盞LED燈；2016年再執行「水銀路燈落日計畫」，也換裝8萬9924盞LED燈，目前剩下鈉氣燈及部分日光燈約10萬盞，預計明年底全數換裝為LED路燈，可節省逾6成電費。

這次換裝作業分為3區域，由3家廠商執行，第1區為永華6區，廠商今天開始進場換裝；第2區在12月20日已陸續換裝，施工路段為仁德及歸仁區中山路、長榮大學台鐵橋下及德糖路等路段；第3區廠商因涉及以不實文件投標，工務局已終止契約關係，目前重新招標。

工務局表示，換裝LED路燈都秉持依法行政原則，要求監造單位及承攬廠商進行履約作業，目標要在明年底全部完成LED路燈的汰換。