新年新氣象 水上鄉公所搬遷全新亮麗行政大樓元旦啟用

嘉義縣水上鄉鄉治搬遷柳鄉村，公所行政大樓新建工程2019年底動工，經近2年施工完工，鄉長劉敬祥選定下個月111年元月1日上午11點11分，特別的新年元旦時辰吉祥喜氣日子，舉行降重落成啟用典禮，期許新年新氣象，「上水」水上鄉公所第一領先。

公所下月搬遷新行政大樓柳鄉村柳子林66號上班，新行政大樓造價1億6430萬元，中央補助9215萬元，公所配合7215萬元，由詹益源建築師規畫設計監造，翔宏營造公司得標興建，基地3718平方公尺，建物4層樓，總樓地板面積4173平方公尺，併同鄉民代表會及調解會整體規畫，提供鄉民便利完善服務。

大樓外觀經建築師巧思設計，將水上鄉「水」的元素融入建物，在屋頂處可見水泡意象，四周外牆採用鋁格柵，配合大量落地窗，穿透的陽光猶如流水波紋，前方「河流」公共藝術象徵公所全新樣貌。

夜間有室外投影燈照射，讓建物更有層次感，以及右前方貌似飛向空中的蝴蝶，打破公部門給人嚴肅刻板印象，成為水上新地標，工程施工期間遭遇新冠肺炎疫情與物價上漲，影響施工進度，增加工程成本。