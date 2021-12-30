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新年新氣象 水上鄉公所搬遷全新亮麗行政大樓元旦啟用
嘉義縣水上鄉鄉治搬遷柳鄉村，公所行政大樓新建工程2019年底動工，經近2年施工完工，鄉長劉敬祥選定下個月111年元月1日上午11點11分，特別的新年元旦時辰吉祥喜氣日子，舉行降重落成啟用典禮，期許新年新氣象，「上水」水上鄉公所第一領先。
公所下月搬遷新行政大樓柳鄉村柳子林66號上班，新行政大樓造價1億6430萬元，中央補助9215萬元，公所配合7215萬元，由詹益源建築師規畫設計監造，翔宏營造公司得標興建，基地3718平方公尺，建物4層樓，總樓地板面積4173平方公尺，併同鄉民代表會及調解會整體規畫，提供鄉民便利完善服務。
大樓外觀經建築師巧思設計，將水上鄉「水」的元素融入建物，在屋頂處可見水泡意象，四周外牆採用鋁格柵，配合大量落地窗，穿透的陽光猶如流水波紋，前方「河流」公共藝術象徵公所全新樣貌。
夜間有室外投影燈照射，讓建物更有層次感，以及右前方貌似飛向空中的蝴蝶，打破公部門給人嚴肅刻板印象，成為水上新地標，工程施工期間遭遇新冠肺炎疫情與物價上漲，影響施工進度，增加工程成本。
鄉長劉敬祥帶領公所團隊完成新建搬遷艱鉅任務，感謝內政部補助與縣府指導，立委蔡易餘協助，將積極為民服務，與鄉親攜手共創「水上-上水」美好願景。舊公所64年興建完成，歷經921等地震衝擊，建物耐震能力不足，劉敬祥奔走爭取，獲內政部「前瞻基礎建設計劃」全台首批補助重建案件，蔡易餘邀國防部等單位協調撥用原凌雲二村眷舍拆遷後土地，公所籌編近2400萬元有償撥用取得新建基地。
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