阿里山茶飄香國際！他以自創品牌勇奪法國茶賽兩大獎

嘉義縣竹崎鄉茶農洪崇倫近年參加國際賽屢獲獎，今年更以自創品牌「安得紅茶」，勇奪法國AVPA第四屆世界茶葉大賽，紅茶組銀獎及銅獎，縣府今前往其住處貼紅紙；洪崇倫說，希望參加藉國際級比賽，讓阿里山優質好茶與國際接軌。

32歲洪崇倫輔大景觀設計學系畢業後，2015年返鄉種茶、製茶參加阿里山國家風景區管理處「茶旅達人計畫」，推廣茶文化觀光，榮獲2017年台灣中華茶藝獎全台第2名，海峽兩案高級茶藝師競賽冠軍，2018年兩岸東方茶席競賽銀獎，身為阿里山高山茶人的他說，將致力推展阿里山茶及觀光產業發展。

此次參賽一舉囊括數獎，洪崇倫大感意外，他說，曾參與國外旅展為臺灣阿里山推廣產業旅遊，接觸各國人群，發現旅客對於茶品飲用標準並不一致，希冀透過參與國際性茶品比賽，協助阿里山優質好茶與國際市場接軌。

縣府農業處指出，因應消費市場改變，為增加阿里山茶競爭力，開發不同客群及推銷國際，很高興看到年輕茶農返鄉投入茶產業及茶文化的推廣及行銷，協助阿里山高山茶打開國際市場，讓國際看見臺灣好茶。