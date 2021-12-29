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翁捐血後騎車自摔 民眾發現急攔警幫忙

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中程姓男子日前騎乘機車在東區，連人帶車自摔倒地，被鄰近民眾發現報警；警、消到場後，發現他下巴受傷滲血，送醫縫合救治，所幸無大礙。程男表示，自己上午出門捐血，就想直接騎車回家休息，不料卻突然昏倒摔車，很感謝民眾及警、消人員幫忙。

台中市第三警分局東區所警員盧禹丞、周修德於26日中午12時許巡邏，行經東區大智北路、南京路口時，有群熱心民眾上前表示，發現有男子騎車騎到一半突然摔車，請警員趕往協助。

程姓男子(57歲)與騎機車倒在地上，意識清楚，但民眾們因不清楚狀況，不敢隨意移動他，便將自己的車停在程男後面，對後方開燈示警；警員們到場後發現，程男戴著藍色口罩，但下巴處逐漸有紅色血跡冒出，便聯繫救護人員到場協助，判斷他下巴傷口需要縫合，隨即送往醫院治療。

程男向警方表示，自己平時就有捐血的習慣，最近又看到血液庫存量較低，上午才又決定到台中公園，挽袖捐出500毫升熱血，結束後感覺並無異常，便決定直接騎車返家，怎料才到半路，突然眼前一黑，頭一暈眩就倒下了，所幸一旁有熱心群眾照顧，加上警、消到場幫忙，才能平安抵達醫院。

台中程男日前挽袖捐血，回程時突然暈眩自摔，一旁熱血群眾發現，立刻請巡邏員警到場協助。圖／民眾提供
台中程男日前挽袖捐血，回程時突然暈眩自摔，一旁熱血群眾發現，立刻請巡邏員警到場協助。圖／民眾提供
台中東區所警員盧禹丞、周修德到場後，程男下巴逐漸滲血，請救護人員到場，判斷他下巴傷勢需要縫合治療，隨即送醫。圖／民眾提供
台中東區所警員盧禹丞、周修德到場後，程男下巴逐漸滲血，請救護人員到場，判斷他下巴傷勢需要縫合治療，隨即送醫。圖／民眾提供

捐血

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