翁捐血後騎車自摔 民眾發現急攔警幫忙

台中程姓男子日前騎乘機車在東區，連人帶車自摔倒地，被鄰近民眾發現報警；警、消到場後，發現他下巴受傷滲血，送醫縫合救治，所幸無大礙。程男表示，自己上午出門捐血，就想直接騎車回家休息，不料卻突然昏倒摔車，很感謝民眾及警、消人員幫忙。

台中市第三警分局東區所警員盧禹丞、周修德於26日中午12時許巡邏，行經東區大智北路、南京路口時，有群熱心民眾上前表示，發現有男子騎車騎到一半突然摔車，請警員趕往協助。

程姓男子(57歲)與騎機車倒在地上，意識清楚，但民眾們因不清楚狀況，不敢隨意移動他，便將自己的車停在程男後面，對後方開燈示警；警員們到場後發現，程男戴著藍色口罩，但下巴處逐漸有紅色血跡冒出，便聯繫救護人員到場協助，判斷他下巴傷口需要縫合，隨即送往醫院治療。