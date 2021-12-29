韓劇「魷魚遊戲」夯 台南消防攜手瀚宇彩晶防火宣導

台南市政府消防局第四救護救災大隊，今天下午與南科瀚宇彩晶擴大防火宣導，現場設計關卡與有獎徵答活動，希望藉由遊戲活動，強化民眾救火救災能力。

活動以「南科防火消防遊戲，歡度新年安全有趣」為題，消防人員特對住宅用火災警報器、火災避難逃生應變、一氧化碳危害、瓦斯使用安全、CPR急救進行宣導，推廣防火防災觀念。

近期韓劇「魷魚遊戲」夯，南科消防分隊特別模仿設計「跳格子」遊戲，並自製椪餅糖果盒與最近火紅的滅鼠板等遊戲宣導品發送給民眾，參加活動員工也頻頻向消防人員詢問相關防火(災)問題，讓宣導效果相當顯著。