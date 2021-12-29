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嘉市立棒球場周邊停車全改收費 明年1月3日上路

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市立棒球場周邊長期免費停車，市府明年1月3日起改收費。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場周邊長期免費停車，市府明年1月3日起改收費。圖／嘉義市政府提供

嘉義市立棒球場周邊以後將沒有免費停車！由於車位遭長期占用，甚至廢棄車輛堆置，市府為整頓，567個車位改委外業者經營，並配合台灣設計展，延後從明年1月3日起實施收費，另，河濱運動公園前、後停車場約70個停車位，同樣改付費，1月1日起實施。

嘉市府表示，嘉市立體育場、嘉市河濱公園周遭改收費管理，費用都相對便宜，小客車收費平日每30分鐘10元，每12小時最高收費60元，假日每30分鐘15元，每12小時最高收費100元；而周邊機車停車格，維持免費臨停。

嘉市立體育場場長林居璋指出，市立棒球場周邊停車場、河濱運動公園，考量近年來運動民眾及觀光人潮增加，有效進行管理停車秩序，改善汽車停車位遭長時間占用、廢棄車輛堆置問題，提高停車周轉率，才改收費。

林居璋說明，市立棒球場周邊停車場約567個小車停車位，原本1月1日開始收費，配合台灣設計展延到1月3日；河濱公園前、後停車場約70個小車停車位，則於1月1日起進行收費。

市府表示，有長期租用需求者，月租或季繳有優惠，可洽委外廠商俥亭停車事業公司，電話（05）2273195或0800021111。

嘉義市立棒球場周邊約567個車位，明年1月3日起開始收費。圖／嘉義市政府提供
嘉義市立棒球場周邊約567個車位，明年1月3日起開始收費。圖／嘉義市政府提供

停車場 體育

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