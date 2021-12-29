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防制酒後駕車 用餐時間警察穿梭店家及喜宴加強宣導

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化請分局今天晚上前往餐廳、小吃店及喜慶宴客可能飲酒的場所，宣導酒後不開車及找代駕。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化請分局今天晚上前往餐廳、小吃店及喜慶宴客可能飲酒的場所，宣導酒後不開車及找代駕。記者吳淑玲／翻攝

為因應元旦連續假期及春節屆近，尾牙宴飲及餐敘機會多，新化警分局今天晚間在用餐時段前往可能提供酒精飲料的場所及餐廳，進行防制酒後駕車宣導並向民眾發送折頁小冊及標語等，加深民眾酒後不駕車印象。並呼籲元旦連續假期餐敘及尾牙宴飲「酒後不開車、酒後代駕安全到家」，提醒養成酒後改搭計程車或找代駕的習慣。

新化警分局表示，為遏止酒後駕車歪風，確保民眾交通安全，依據市警局指示特別規劃連續10天取締酒後駕車專案，持續強化取締酒後駕車執法強度，冀能有效嚇阻酒後駕車違規行為，防制重大傷亡事故發生。

為展現遏止酒駕肇事的決心，新化警分局除加強規劃取締酒後駕車暨防制危險駕車勤務等交通違規大執法專案外，並針對易發生酒駕肇事、酒駕違規的重要路段及地點，採封閉性或定點式攔檢盤查加強取締作為。

新化警分局長蘇政敏指出，元旦連續假期及春節屆近，尾牙宴飲及餐敘機會多，民眾外出宴飲及餐敘除應做好自身防疫工作外，更應落實喝酒不開車、酒後改搭計程車、開車找代駕或指定無飲酒同伴駕駛，並重申警方對於各項治安交通工作無假期，籲請民眾勿心存僥倖、以身試法。

台南市新化請分局今天晚上前往餐廳、小吃店及喜慶宴客可能飲酒的場所，宣導酒後不開車及找代駕。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化請分局今天晚上前往餐廳、小吃店及喜慶宴客可能飲酒的場所，宣導酒後不開車及找代駕。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化請分局今天晚上前往餐廳、小吃店及喜慶宴客可能飲酒的場所，宣導酒後不開車及找代駕。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化請分局今天晚上前往餐廳、小吃店及喜慶宴客可能飲酒的場所，宣導酒後不開車及找代駕。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化請分局今天晚上前往餐廳、小吃店及喜慶宴客可能飲酒的場所，宣導酒後不開車及找代駕。記者吳淑玲／翻攝
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