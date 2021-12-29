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台南7連霸藍議員詐領助理費定讞 將由民進黨唐碧娥遞補

聯合報 / 記者鄭維真邵心杰／台南即時報導
國民黨台南市中西區、北區議員洪玉鳳因涉助理費詐領案判刑確定，將由落選第一高票遞補，也就是民進黨籍前議員唐碧娥有機會遞補。圖／翻攝自唐碧娥臉書
國民黨台南市中西區、北區議員洪玉鳳因涉助理費詐領案判刑確定，將由落選第一高票遞補，也就是民進黨籍前議員唐碧娥有機會遞補。圖／翻攝自唐碧娥臉書

「7連霸」國民黨台南市中西區、北區議員洪玉鳳因涉及詐領助理費，二審判1年10個月，褫奪公權5年，緩刑5年，洪不滿上訴，本月中遭最高法院駁回，全案定讞，後續將由選委會辦理解職，將由該選區落選第一高票、民進黨籍前議員唐碧娥遞補。對此，洪玉鳳表示還未接到通知，不清楚狀況；台南市議會也尚未接獲相關訊息。

台南市選委會指出，目前也還未接到訊息，若行政院收到法院判決，中選會就會收到行政院解除職權函，處理後續遞補事宜，遞補人員需在公告後10日內宣誓就職。

根據公職選罷法第74條第2項，若有褫奪公權沒有復權的情形，缺額由落選人依得票數的高低順序遞補，且遞補人的得票數須高於該選區得票數最低的當選人得票數一半。唐碧娥本屆選舉時得票數為6461票，達中選會公告該選舉區得票數最低的當選人得票數9355票2分之1以上。

國民黨台南市議員洪玉鳳。本報資料照片
國民黨台南市議員洪玉鳳。本報資料照片

台南 行政院

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