台南7連霸藍議員詐領助理費定讞 將由民進黨唐碧娥遞補

「7連霸」國民黨台南市中西區、北區議員洪玉鳳因涉及詐領助理費，二審判1年10個月，褫奪公權5年，緩刑5年，洪不滿上訴，本月中遭最高法院駁回，全案定讞，後續將由選委會辦理解職，將由該選區落選第一高票、民進黨籍前議員唐碧娥遞補。對此，洪玉鳳表示還未接到通知，不清楚狀況；台南市議會也尚未接獲相關訊息。

台南市選委會指出，目前也還未接到訊息，若行政院收到法院判決，中選會就會收到行政院解除職權函，處理後續遞補事宜，遞補人員需在公告後10日內宣誓就職。