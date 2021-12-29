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成大今與廣達電腦成立「廣達－成大聯合AI研究中心」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大今天與廣達電腦共同成立「廣達－成大聯合AI研究中心」。圖／成大提供
成大今天與廣達電腦共同成立「廣達－成大聯合AI研究中心」。圖／成大提供

成大今天與廣達電腦共同成立「廣達－成大聯合AI研究中心」，將以跨領域合作模式，組成符合國家級應用的人工智慧雲端整合團隊。成大期望從智慧校園出發，整合教學、研究、生活基礎設施管理，成為智慧城市縮影的示範場域，展現物聯網的實際應用，成為大南方數位發展的重要基地。

成大校長蘇慧貞與廣達電腦董事長林百里今天共同簽署合作備忘錄，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠等人一同見證，根據合作備忘錄，廣達電腦贈予成大一套約600萬元的超高性能廣達AI伺服器，廣達電腦也將連續4年，每年提供設備捐贈費與委託計畫案約1000萬元，協助廣達－成大聯合AI研究中心的推進與發展。

成大表示，除了廣達贈予的超高性能廣達AI伺服器，成大預計在2022年初，採購更多AI運算資源，已成為全台灣大學中擁有最高AI人工智慧運算能力的學校。

黃偉哲致詞表示，台南市政府去年便開始和廣達等多家企業組成「5G台南隊」，將5G技術應用在公共領域，其中非常仰賴廣達的研發及硬體的技術。

蘇慧貞指出，昨天立法院三讀通過數位發展部的設立，而中心成立宣示的是台灣學術機構裡面最高階最完整的AI運算量能。

林百里則提到，廣達在硬件方面是領先的，可以保證廣達－成大聯合AI研究中心會有最新進的機器。AI帶來元宇宙新的運用，運算已經不是電機系、資訊系，而是全校的事情。成大首先成立智慧半導體及永續製造學院，讓他非常佩服。「所以我們是來對地方了！謝謝成大以及台南市政府，希望不只讓台南變得更好，更希望能成為全國的模範。」

成大表示，雙方簽約合作，成大以強大的教研資源鏈結廣達先進AI製造技術，將進一步升等成大運算能量，並搶先各大學建立高階運算平台。未來透過策略性產學合作中心，將強化雙方在科技研究、工程研發與設計生產的能量，以跨領域的模式，組成符合國家級應用的人工智慧雲端整合團隊，藉由人工智慧與巨量數據分析技術加持，推動如智慧醫療、智慧農業、智慧城市等應用面之研發，帶領台灣產業開創新格局。

廣達－成大聯合AI研究中心主任林一平指出，廣達電腦在雲端跟AI方面研究都是世界級的公司，成大也是世界級的頂尖學校，在雙方結合下，希望能夠看到數位轉型，甚至是智慧轉型，讓成大未來10年在智慧平台上，無論學術或教學上都有大幅度的躍進與發展。

成大今天與廣達電腦共同成立「廣達－成大聯合AI研究中心」。圖／成大提供
成大今天與廣達電腦共同成立「廣達－成大聯合AI研究中心」。圖／成大提供

成大 AI 台南

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