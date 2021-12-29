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台灣設計展在嘉義市 蕭萬長籲作為示範城市

中央社 / 嘉義市29日電

2021台灣設計展正在嘉義市舉行，前副總統蕭萬長今天前往展館參觀，他認為社會重視生態保育、提倡減碳節能，透過相關展覽，嘉義市能作為示範城市，帶動其他縣市響應。

嘉義市長黃敏惠下午陪同蕭萬長伉儷及2名女兒等人，前往嘉義市立博物館、嘉義製材所等台灣設計展的展館參觀，黃敏惠並化身導覽員，親自解說設計展理念。

黃敏惠表示，蕭萬長約10年前曾說過，台灣經濟發展須憑藉「創新、創意」思維，才能有所突破、不斷領先；感謝蕭萬長當年的一席話，當時並帶領參觀台灣創意設計中心，讓人見識到設計的強大能量。

黃敏惠指出，設計能夠協助工業、產業，甚至導入城市治理，藉由設計力翻轉、整合跨領域需求等，並激發多元想像的可能性，這也是嘉義市爭取台灣設計展的原因。

蕭萬長認為設計展是非常有意義的活動，尤其社會重視生態保育、提倡減碳節能，嘉義市透過台灣設計展的相關展覽，也能作為示範城市，帶動其他縣市共同響應。

嘉義市政府發布新聞稿表示，2021台灣設計展展期自12月24日至明年1月2日，全程免費參觀，近來展期均湧入大量民眾共襄盛舉，也有其他縣市首長帶領團隊參訪交流；台灣設計展打造的展館格局，深入嘉義市的歷史現場、藝文館所，別出心裁，也具體呈現嘉義市深厚的人文底蘊。

嘉義 蕭萬長

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